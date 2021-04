Nhận định Inter Milan vs Sassuolo (23g45 đêm nay 7.4): Nerazzurri kéo dài chuỗi bất bại

Inter Milan sẽ đặt mục tiêu củng cố vị trí đầu bảng Serie A khi họ tiếp đón Sassuolo đến San Siro vào đêm nay 7.4 với hy vọng nới rộng khoảng cách với nhóm còn lại lên 11 điểm.

Nói về Inter Milan, chỉ đơn giản là hai từ "xuất sắc" với những gì họ đã làm trong mùa bóng này. Đoàn quân của HLV Antonio Conte chỉ thua 2 trận sau 28 vòng đấu và thắng đến 21 trận trong số đó. Vì vậy, dù thất vọng khi bị loại sớm ở Champions League , nhưng Nerazzurri nhờ đó rảnh chân ở Serie A và có cơ hội lớn đoạt Scudetto với 9 trận thắng liên tục gần đây nhất, hơn đối thủ cùng thành phố AC Milan ở vị trí thứ hai với 8 điểm.

+ Kết quả đối đầu của Inter vs Sassuolo + Kết quả gần đây của Inter + Kết quả gần đây của Sassuolo Trong khi đó, Sassuolo là một trong những đội chơi bóng bắt mắt ở Serie A mùa này, mặc dù lối chơi phóng khoáng đó không mang lại cho họ hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Sassuolo có vẻ đã sẵn sàng cho việc kết thúc mùa giải ở nửa trên Trong khi đó, Sassuolo là một trong những đội chơi bóng bắt mắt ở Serie A mùa này, mặc dù lối chơi phóng khoáng đó không mang lại cho họ hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Sassuolo có vẻ đã sẵn sàng cho việc kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng

Ở trận đấu lượt đi diễn ra tại Citta del Tricolore vào tháng 11, Inter Milan giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Sassuolo.

Tỷ lệ châu Á

Với lực lượng vượt trội, Inter Milan đã thắng cả 10 trận gần đây nhất trên sân nhà của mình, trong đó có những chiến thắng đậm như 3-0 trước Genoa, 3-1 trước Lazio, 4-0 trước Benevento, 6-2 trước Crotone... Sassuolo chơi không đến nỗi nào khi thi đấu xa nhà nhưng tại San Siro thì khác, họ hoàn toàn dễ bị đánh bại hơn bất cứ nơi đâu và với lối chơi phóng khoáng của mình, càng dễ bị Inter Milan khoét vào các nhược điểm vì mải tấn công.

Tỷ lệ châu Âu

Đội hình ra sân

HLV Conte có một số vấn đề về đội hình cản trở sự chuẩn bị của anh ấy trước chuyến viếng thăm của Sassuolo. Ông sẽ không có sự phục vụ của Alessandro Bastoni và Marcelo Brozovic khi cả hai đều bị cấm thi đấu một trận do thẻ phạt. Ngoài ra, Ivan Perisic vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương cơ, trong khi Aleksandar Kolarov và Danilo D'Ambrosio khó có thể ra sân do vấn đề thể lực.

Sự vắng mặt của Kolarov và D'Ambrosio cùng với Bastoni đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự trung tâm gồm 3 người gồm Milan Skriniar, Stefan de Vrij và Andrea Ranocchia sẽ là lựa chọn đầu tiên, đội trưởng Samir Handanovic mặc nhiên là lựa chọn bất khả xâm phạm trong khung thành.

Ashley Young sẽ đá thay Perisic bên cánh trái, Achraf Hakimi chắc chắn ở hành lang phải. Tuy nhiên, quyết định quan trọng ở hàng tiền vệ sẽ liên quan đến sự thay thế của Brozovic khi chưa biết Roberto Gagliardini có ăn ý với Arturo Vidal và Matias Vecino hay không.

Cuối cùng, Romelu Lukaku và Lautaro Martinez sẽ tiếp tục hợp tác trên hàng công, với Alexis Sanchez là phương án dự phòng đầy bí ẩn.

Đội hình ra sân (3-5-2): Handanovic (thủ môn); Skriniar - de Vrij - Ranocchia; Hakimi - Barella - Eriksen - Gagliardini - Young; Lukaku - Martinez.

Giống như người đồng nhiệm bên kia, HLV Roberto De Zerbi gặp một số vấn đề cấp bách phải giải quyết trước chuyến đi đến San Siro này. Rất may là Manuel Locatelli và Gian Marco Ferrari đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên đã sẵn sàng. Tuy nhiên, những cái tên như Kaan Ayhan, Filippo Romagna, Mehdi Bourabia, Domenico Berardi, Francesco Caputo và Gregoire Defrel đều vắng mặt vì những vấn đề riêng.

Đặc biệt, sự vắng mặt của Berardi sẽ gây khó chịu cho Sassuolo bởi anh đã hoàn hảo trong sơ đồ 4-2-3-1. Ở hai bên, Hamed Traore và Filip Djuricic sẽ phụ trách hai cánh trong khi Maxime Lopez đảm nhận vị trí của một số 10.

Đội hình dự kiến (4-2-3-1): Consigli (thủ môn); Rogerio - Ferrari - Marlon - Toljan; Magnanelli - Locatelli; Djuricic - Lopez - Traore; Raspadori.