Nhận định West Ham vs Arsenal (22 giờ đêm nay 21.3): 'Pháo thủ' cần chuẩn bị chống phản công

West Ham tiếp tục mùa giải Ngoại hạng Anh 2020-2021 đáng nhớ này khi trở về sân nhà Olympic để tiếp Arsenal vào lúc 22 giờ đêm nay 21.3 (theo giờ VN). Đây là chuyến di chuyển đến sân khách gần nhất về mặt địa lý của Arsenal, vị thế của hai CLB trong trận derby London này cũng trái ngược so với nhiều mùa giải trước.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Arsenal có thành tích tốt hơn nhiều ở 49 trận derby trước đó. "Pháo thủ" giành được 32 chiến thắng và 9 trận hòa trước West Ham. Đội khách cũng ghi được nhiều bàn thắng gấp 2,6 so với chủ nhà (91 so với 35) và để thủng lưới ít hơn một nửa (11 so với 23). Trong khi đó, West Ham vượt trội về... số thẻ nhận được với 93 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ (so với 71 vàng 3 đỏ của Arsenal)!