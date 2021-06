EURO 2020: 11 đội có Pháp, Anh, Thụy Sĩ, CH Czech và Thụy Điển vào vòng 1/8

Trận thắng ở lượt cuối giúp tuyển Đan Mạch vượt qua Phần Lan (thua Bỉ 0-2) và Nga để kết thúc bảng C với vị trí nhì bảng đoạt vé vào vòng 1/8 EURO 2020 do hơn đối đầu về hiệu số bàn thắng bại (cả 3 đội đều có 3 điểm). Tuyển Bỉ đứng đầu bảng C với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng.

Theo quy định của EURO 2020, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 4/6 đội đứng thứ 3 các bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vào vòng 1/8. Vì vậy, sau khi 3 bảng đã hoàn thành, Thụy Sĩ (4 điểm), Phần Lan (3 điểm, hiệu số -2) và Ukraine (3 điểm, -1) là các đội đứng thứ 3 lần lượt của các bảng A, B và C.

Diễn biến trên giúp tuyển Thụy Sĩ và các đội tuyển của 3 bảng còn lại là D, E và F đã đạt được 4 điểm sau 2 lượt trận và không có nguy cơ rớt xuống cuối bảng nên sẽ chắc chắn đi tiếp bất chấp kết quả ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Phần Lan và Ukraine vẫn chưa hết hy vọng vào vòng 1/8 khi còn chờ kết quả ở 3 bảng D, E và F để biết được số phận của mình tại EURO 2020.

Hiện tại, vòng 1/8 EURO 2020 đã xác định được 2 cặp đấu là tuyển Xứ Wales vs Đan Mạch (diễn ra tại Amsterdam của Hà Lan, lúc 23 giờ ngày 26.6) và Ý vs Áo (2 giờ ngày 27.6, giờ VN, tại sân Wembley của Anh). Ở vòng này, tuyển Hà Lan sẽ đụng độ đội đứng thứ 3 của các bảng D/E/F và nếu vào tứ kết đội bóng của HLV Frank de Boer sẽ đối đầu với đội thắng cặp đấu Xứ Wales vs Đan Mạch. Tuyển Bỉ sẽ gặp đội đứng thứ 3 của các bảng A (Thụy Sĩ)/D/E/F và nếu lọt vào tứ kết đội bóng đang đứng vị trí số 1 thế giới sẽ giáp mặt với đội thắng giữa cặp đấu Ý vs Áo.