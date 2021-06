EURO 2020: Đội tuyển Đức thị uy sức mạnh trước Latvia

Trận đấu này HLV Joachim Loew tung ra đội hình mạnh nhất của đội tuyển Đức hiện tại và chơi với sơ đồ tấn công 3-4-3, trong đó đưa Robin Gosens chơi ở hành lang trái còn Joshua Kimmich bên phải, và Toni Kroos cùng Ilkay Gundogan ở hàng tiền vệ.

Trên hàng công đội tuyển Đức dựa vào bộ ba Kai Havertz, Thomas Mueller và Serge Gnabry . Với đội hình hùng hậu này, “Die Mannschaft” sớm áp đảo hoàn toàn Latvia với lối tấn công bão táp và liên tiếp ghi bàn.

Ngay trong hiệp 1 đội tuyển Đức đã dội vào lưới Latvia 5 bàn do công Robin Gosens, Ilkay Gundogan, Thomas Muller, Roberts Ozols (đá phản) và Serge Gnabry ghi các bàn lần lượt các phút 19, 21, 27, 39 và 45+1.

Vào hiệp 2, HLV Joachim Loew thay đổi đội hình đưa Leroy Sane, Timo Werner và Emre Can vào thay Serge Gnabry, Kai Havertz và Ilkay Gundogan, nên sức tấn công của đội tuyển Đức cũng giảm bớt.

Mặc dù vậy, với thế trận lấn lướt đội tuyển Đức cũng ghi thêm bàn do công Timo Werner và Leroy Sane ghi để ấn định chiến thắng hoành tráng tới 7-1, khi xen kẽ đó để Latvia gỡ bàn an ủi do ghi Aleksejs Saveljevs ghi phút 75.

Đội tuyển Đức (áo trắng) dễ dàng "nghiền nát" Latvia tới 7-1 AFP

Trận thắng này giúp đội tuyển Đức lấy lại uy danh sau khi trong 2 trận gần đây đều gây thất vọng khi thua Bắc Macedonia 1-2 ở vòng loại World Cup 2022 , và hòa Đan Mạch 1-1 khi chuẩn bị cho EURO 2020. HLV Joachim Loew vì thế phải nhờ tới sự trở lại của các cựu binh Mats Hummels, Toni Kroos hay Thomas Muller