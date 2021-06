EURO 2020: Đội tuyển Tây Ban Nha ‘thở phào nhẹ nhõm’ khi cắt đuôi được Covid-19

Song song đó, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng gia hạn cho đội tuyển Tây Ban Nha được quyền thay thế 2 cầu thủ khác nếu Sergio Busquets và Diego Llorente không kịp bình phục Covid-19 ngay trước giờ thi đấu trận ra quân.

Cũng vì sự cố Covid-19, RFEF đã lập thêm một đội tuyển Tây Ban Nha dự phòng gồm 17 thành viên từ đội U.21, và được ăn tập trong một quy trình riêng biệt để nhằm có bất trắc sẽ thay thế tham dự EURO 2020.

Tuy nhiên, sau khi các thành viên chính thức còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha vừa được xét nghiệm âm tính Covid-19, thì số cầu thủ này vẫn chỉ trong diện dự phòng cho đến khi đội tuyển chính ra sân thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng.

Đội tuyển Tây Ban Nha nay an tâm dự EURO 2020 sau khi các thành viên còn lại xét nghiệm âm tính Covid-19 AFP

Ngoài ra, Bộ y tế Tây Ban Nha trong ngày 10.6 (giờ VN) cũng công bố sẽ tiến hành tiêm vắc xin loại Pfizer được dùng trong quân đội cho toàn bộ thành viên đội tuyển Tây Ban Nha ngay trước khi dự EURO 2020.

Do đó, từ thời điểm này đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn an tâm dự EURO 2020 khi họ đã may mắn cắt đuôi được Covid-19, và sắp được tiêm phòng để giảm nguy cơ bị lây nhiễm.

Tại EURO 2020, đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu ở bảng E với trận ra quân gặp Thụy Điển lúc 2 giờ rạng sáng 15.6, tiếp đó gặp Ba Lan lúc 2 giờ rạng sáng 20.6 và trận cuối gặp Slovakia lúc 23 giờ ngày 23.6. Tất cả các trận vòng bảng của đội tuyển Tây Ban Nha đều đấu sân nhà La Cartuja ở thành phố Seville.