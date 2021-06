Kevin De Bruyne (tuyển Bỉ): Người truyền cảm hứng

Thụy Điển dẫn đầu bảng E

Đội tuyển Thụy Điển dù chơi không hay trong trận đấu sớm lượt thứ 2 bảng E vào tối qua nhưng cũng đã có chiến thắng 1-0 trước Slovakia do Emil Forsberg sút phạt đền để có 4 điểm sau 2 trận vươn lên dẫn đầu, đẩy Slovakia tạm xuống thứ nhì với 3 điểm. Đây là trận mà cả hai đội chơi với chất lượng khá thấp so với các trận khác từ đầu giải do thiếu những nhân tố đủ sức gây đột biến. Cả hai tên tuổi Seabstian Larsson bên Thụy Điển lẫn Hamsik bên Slovakia cũng đều rất mờ nhạt nên lối đá của đôi bên không bật lên được. Nhưng về sức thì đội bóng Bắc Âu tốt hơn nên duy trì được tốc độ chơi bóng ở hiệp 2, trong khi Slovakia có phần yếu hơn khi tranh chấp. Thắng trận này Thụy Điển xem như đặt một chân vào vòng 2.

Đ.K