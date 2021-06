Nhận định EURO 2020, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vs xứ Wales (23 giờ, 16.6): Bale ‘khai hỏa’

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu; Meras; Under, Yazici, Yokuslu, Kahveci, Calhanoglu; Yilmaz

Trong khi đó, tuyển xứ Wales có trận ra quân nhọc nhằn, nhưng nhờ nỗ lực của thủ quân ngôi sao Gareth Bale đã góp công có trận hòa trước Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn thắng của tiền đạo Kieffer Moore ghi.

Ngôi sao của đội tuyển xứ Wales, Gareth Bale dù chưa ghi bàn cho đội nhà tại EURO 2020 nhưng bằng sức ảnh hưởng lên lối chơi cùng người đồng đội nổi tiếng khác là Aaron Ramsey đã vực dậy đội nhà, nhất là từ sau khi bị Thụy Sĩ dẫn bàn trước đã giành lại thế trận và gỡ hòa để có 1 điểm ngày ra quân.

Nhờ đó, tuyển xứ Wales đang tràn đầy cơ hội sẽ sớm lấy 1 trong 2 suất chính của bảng A vào vòng 1/8 nếu tìm được chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu thứ 2.

Ở trận thua tuyển Ý 0-3, hàng thủ đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ phô bày nhiều điểm yếu sau khi chỉ đứng vững nhờ may mắn trong hiệp 1 trước khi sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2.

Vì vậy, trước xứ Wales dù không chơi bão táp như đội tuyển Ý, nhưng sức tấn công được dẫn dắt bởi bộ đôi Gareth Bale và Aaron Ramsey cùng tiền đạo Daniel James sẽ dễ khiến hàng thủ đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bộc lộ sai sót.

Do đó, HLV Senol Gunes của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn phải có sự thay đổi về đội hình để củng cố lại lối chơi, nhiều khả năng những Cengiz Under, Irfan Can Kahveci và Kaan Ayhan sẽ trở lại đội hình chính cùng tiền đạo Burak Yilmaz.