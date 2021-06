Tình hình bảng A

Tuyển Ý sẽ chắc chắn bảo vệ ngôi đầu bảng A (sẽ gặp nhì bảng C gồm Áo, Hà Lan, Ukraine và Bắc Macedonia ở vòng 1/8) nếu không thua xứ Wales ở lượt cuối. Trong khi đó với 4 điểm trong tay thì xứ Wales và đồng đội cũng gần như chắc chắn giành quyền đi tiếp kể cả có rơi xuống thứ 3 chung cuộc vì 4 điểm được đánh giá là đủ lớn để lọt vào nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hãy nhớ rằng tại VCK EURO 2016, cũng chỉ có 2/4 đội thứ 3 giành quyền đi tiếp sở hữu số điểm lớn hơn 3.

Thêm vào đó, do hiệu số đang tốt hơn Thụy Sĩ (+2 so với -3) nên xứ Wales cần phải thua Ý càng đậm càng tốt và Thụy Sĩ thắng Thổ Nhĩ Kỳ cách biệt càng lớn càng tốt thì may ra xứ Wales mới mất vị trí thứ 2 vào tay Thụy Sĩ (hai đội hòa 1-1 ở trận đối đầu trực tiếp). Nói cách khác tốp 2 bảng đấu này coi như đã được định đoạt. Như vậy, tâm điểm của bảng A ở lượt cuối là trận đấu giữa Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Nếu Thụy Sĩ thắng thì như đề cập phía trên, con số 4 điểm dường như là đủ giúp họ giành quyền đi tiếp kể cả khi chỉ đứng thứ 3 chung cuộc còn Thổ Nhĩ Kỳ cuối bảng và bị loại.

- Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì Thụy Sĩ sẽ "xuống hố" cùng Thổ Nhĩ Kỳ vì 2 điểm chắc chắn không thể đủ giúp họ giành quyền đi tiếp.

- Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thắng thì họ sẽ vươn lên thứ 3 chung cuộc với 3 điểm trong tay còn Thụy Sĩ (1 điểm) rơi xuống cuối bảng và bị loại. Lúc đó, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cầu mong cho 5 đội thứ 3 chung cuộc khác hoặc ít điểm hơn họ hoặc có hiệu số phụ kém hơn họ.