Soi kèo, dự đoán kết quả EURO 2020 tuyển Ukraine vs tuyển Áo (23 giờ, 21.6): Ukraine từ hòa đến thắng!

Tuyển Ukraine lẫn tuyển Áo đang có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (0) nhưng thầy trò HLV Andrey Shevchenko xếp trên nhờ hơn tổng bàn thắng (4 so với 3). Cuộc chạm trán phân định ngôi nhì bảng C với lợi thế nghiên về tuyển Ukraine bởi họ đang xếp trên lại có lực lượng nhỉnh hơn một chút so với tuyển Áo. Một trận hòa đủ để tuyển Ukraine cầm chắc ngôi nhì bảng đi tiếp vào vòng 1/8.