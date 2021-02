Cựu vô địch bơi lội thế giới Scott Miller bị bắt vì làm 'trùm' buôn ma túy

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết Miller là người đứng đầu một tổ chức tội phạm chuyên bán ma tuý trên khắp bang New South Wales nước Úc. Một đoạn phim từ cảnh sát New South Wales ghi lại khoảnh khắc kịch tính khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ trong cuộc đột kích.

Cảnh sát New South Wales đã đưa ra thông báo: “Đầu năm nay, cảnh sát chống ma tuý với sự hỗ trợ của Ủy ban Tội phạm New South Wales, đã bắt đầu điều tra về tổ chức tội phạm liên quan đến việc cung cấp ma túy bị cấm, chủ yếu là methamphetamine trên khắp New South Wales.