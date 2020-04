Gary Lineker tiết lộ từng "bị tiêu chảy" ngay trên sân tại Italia 1990

Đó là trận đấu mở màn của tuyển Anh tại Italia 1990 diễn ra ngày 11.6 trên sân Stadio Sant'Elia ở TP.Cagliari trong khuôn khổ bảng F.

Trận này, Lineker ghi bàn mở tỷ số cho “Tam sư” ở phút thứ 9, nhưng phần còn lại sau đó là một màn trình diễn thảm hoạ của cựu danh thủ này khi anh liên tục bị chuột rút, nằm sân lăn lộn và có nhiều hành động rất kỳ lạ trước khi bị cố HLV Bobby Robson thay ra ở phút 83.

Mới đây, trong chương trình Match of the Day podcast, Lineker đã nhắc lại kỷ niệm “đau thương” này và cũng giải thích thêm cho rõ nguyên do vì sao đã xảy ra cớ sự đó.

Lineker nói: “Đây là một kỷ niệm nhớ đời. Tôi cũng từng nói về chuyện này, nhưng chưa nói về nguyên nhân vì sao. Số là trước trận đấu, tôi cảm thấy không khoẻ và sau đó bị tiêu chảy cả đêm. Vì trận đấu còn chừng 1 ngày là diễn ra, và là trận ra quân rất quan trọng ở Italia 1990 nên tôi cứ nghĩ sẽ ổn và quyết định không nói với ông Bobby Robson.

Thêm nữa, tôi cũng lo nếu nói thì ông ấy sẽ gạt tôi ra khỏi đội hình chính thức. Khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ rất ổn. Tôi đã có bàn thắng từ sớm. Nhưng sau đó chừng 20 phút thì mọi chuyện tệ hại bắt đầu xảy ra.

Lineker liên tục bị chuột rút ngay trận ra quân của tuyển Anh Chụp màn hình

Tôi bị chuột rút, nhưng vẫn cố thi đấu và không hiểu là bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được trạng thái khá bình thường. Các đồng đội hầu như không biết tôi đang có chuyện gì đó khó chịu. Sau khi kết thúc hiệp 1, tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi”.

“Mọi sự bình thường đến khoảng 15 phút ở hiệp 2 thì tôi lại bị chuột rút. Khi đó, tôi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng tôi vẫn cố thi đấu.

Trong một tình huống sau đó, tôi tranh chấp và cố nhoài người để lấy bóng thì bị trượt ngã. Cứ thế, rồi tôi bỗng cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hẳn, thực ra là “bùm” rồi, tôi đã ị ngay trên sân. Ôi trời, lúc đó tôi chẳng biết mình phải làm sao.

Sau đó còn "ị" luôn trên sân do ảnh hưởng tiêu chảy từ trước trận đấu Chụp màn hình

Cũng may, trận đó tuyển Anh mặc áo trắng, quần xanh đen và trời cũng đang mưa, nên không ai nhìn thấy gì, chỉ có xung quanh có lẽ đã bị bốc mùi.

Tôi cũng đã có hành động mà sau này xem lại trên truyền hình thật đáng xấu hổ, đó là ngồi lì ra và cứ thế chùi đi chùi lại trên mặt cỏ. Anh bạn đồng đội Gary Stevens tiến lại gần hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Tôi không nói gì, và sau đó đứng dậy tiếp tục thi đấu”.

Sau khi tuyển Anh bị gỡ hoà 1-1 ở phút 73, ít lâu sau Lineker bị thay ra ở phút 83. Cũng theo Lineker: “Khi Steve Bull vào thay tôi, rời sân tôi không thể đi vào phòng thay đồ vì đường hầm ở 2 bên đầu sân. Vì thế, tôi phải vào ngồi ở khu vực cầu thủ dự bị.

Nếu tinh ý và xem lại trận đấu này, bạn sẽ thấy khi đó các cầu thủ đã phải ngồi tránh xa tôi vì lúc đó cả người tôi đều bốc mùi khủng kiếp”.

Dù có khởi đầu không giống ai, nhưng tuyển Anh tại Italia 1990 sau đó đã vào đến bán kết Chụp màn hình

Có lẽ sự cố này là một điềm may cho tuyển Anh, vì sau đó “Tam sư” càng thi đấu càng hay và vào đến bán kết trước khi chịu thua đau trước tuyển Đức sau loạt sút luân lưu 11 m.