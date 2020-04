Messi phản ứng dữ dội tin đồn đến Inter Milan và trả tiền cho Ronaldinho

Theo đó, Messi mô tả mạnh mẽ đó là “lời giả dối 1” và “lời giả dối 2”, cùng phản ứng: “Những gì họ cũng nói về Newell's Old Boys cách đây vài tuần cũng đều là tin giả, ơn trời chẳng ai tin bọn họ cả…”.

Hôm 8.4, sau khi có tin cựu danh thủ Ronaldinho , người Brazil, được tại ngoại sau 32 ngày ngồi tù tại Paraguay do bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này, kênh TNT Sport cho biết chính siêu sao Messi của Barcelona đã trả tiền 1,6 triệu USD để bảo lãnh cho người đồng đội cũ.

Để chứng thực điều này, TNT Sport còn hé lộ khoản tiền bảo lãnh được chuyển từ 1 ngân hàng ở Barcelona, và đó dứt khoát là của Messi.

Cũng vì lý do này, báo chí Argentina còn dự đoán Messi sẽ trở lại quê nhà thi đấu cho Newell's Old Boys, nhưng Messi cũng khẳng định anh chưa có ý định này bao giờ, và không hiểu lý do vì sao báo chí lại đồn đoán như vậy trong lúc anh đã cam kết gắn bó với Barcelona đến hết sự nghiệp.