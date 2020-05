Nữ bình luận viên thể thao BBC, Isa Guha “giải sầu” khi ăn mừng ngôi vô địch

Isa Guha cũng là nữ VĐV gốc châu Á đầu tiên chơi cho tuyển cricket Anh , năm nay 34 tuổi, cô vừa kể lại sự cố để đời trên trang The Howie Games, và cho biết đây là kỷ niệm tệ hại, một bí mật mà không phải ai cũng biết, bởi xảy ra trong tình huống quá ngặt nghèo không tưởng tượng được.

Khi đó, vì trong cùng năm cả 2 đội tuyển nam nữ cricket Anh đều vô địch giải Ashes danh giá sau chiến thắng trước đội Úc. Một chiến tích lịch sử của cricket nước Anh, nên cả 2 đội đều được vinh danh bằng màn diễu hành trên xe buýt mui trần.

Ngoài ra, cả 2 đội cũng được Thủ tướng Anh tiếp đón tại nhà số 10 phố Downing để làm lễ ăn mừng.

Thế rồi, cuộc diễn hành kéo dài phải hơn cả giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tới được nơi cần đến. Một số người, trong đó có tôi đã bắt đầu có dấu hiệu muốn đi vệ sinh.

Như Kevin Pietersen (nam ngôi sao cricket số 1 nước Anh khi đó), tôi thấy anh ấy nhanh trí xuống được xe buýt khi nó tạm dừng lại chốc lát để… chạy vào một quán cà phê gần đó để “giải quyết bầu tâm sự".

Tuy nhiên, tôi thì không thể vì đang đứng trên mui trần xe buýt và xung quanh thì có rất đông mọi người vẫn hò hét. Tôi có nhờ để dừng xe lại nhưng mọi người nói phải đợi… 20 hay 30 phút nữa.

Cuối cùng, tôi không còn giải pháp nào khác phải mượn một cái ly và âm thầm đi xuống cầu thang xe buýt, vào bên trong xe nhìn xem không có ai trông thấy và giải quyết luôn tình thế ngặt nghèo của mình”.

Trong khi đó, VĐV Simon Jones cũng xác nhận sự việc nhưng ở các thành viên đội tuyển nam cricket nước Anh, khi nói với tờ The Cricket Monthly: “Khi chúng tôi đến nhà số 10 phố Downing, nơi quan trọng nhất nước Anh (vì là nơi ở và làm việc của các đời Thủ tướng Anh) để dự tiệc, thì tất cả 12 người (thành viên đội tuyển) đã trong tình trạng bị say rượu vì nốc quá nhiều champagne”.

Các thành viên nam cricket Anh khi đến nhà số 10 phố Downing đều trong tình trạng say xỉn

Do đó, sự việc nữ VĐV Isa Guha kể lại cũng là tình trạng tương tự với nhiều thành viên tuyển nữ cricket Anh. Ngoài việc phải tìm cách “đi tè” ngay trên xe buýt, nhiều nữ VĐV theo Isa Guha tiết lộ khi gặp Thủ tướng Anh cũng đã không còn trong tình trạng tỉnh táo.

Sự cố chưa từng thấy này sau đó được báo chí Anh đăng tải rầm rộ, nhưng chỉ nói về việc các VĐV uống quá nhiều rượu champagne dẫn tới say xỉn như tờ The Sun từng giật tít: "12 tên say xỉn số 1 nước Anh", ám chỉ tới 12 thành viên tuyển nam cricket Anh.