'Sốc': Võ sĩ vô địch MMA bị đâm chết ngay trong ngày sinh nhật

Nhà vô địch hạng bán trung , MMA Jahreau Shepherd, còn được mọi người biết đến với biệt danh ‘Cơn ác mộng’ được tìm thấy với cơ thể đầy những vết đâm vào đêm ngày thứ bảy. Các sĩ quan và nhân viên y tế đã cố cầm máu cho anh nhưng võ sĩ người Anh không thể qua khỏi.

Nguồn tin cho biết Shepherd đã cùng với gia đình và bạn bè đang tổ chức một bữa tiệc nướng ở Kennington để mừng sinh nhật tuổi 30 của mình thì bất ngờ bị tấn công. Theo lời em họ của Jahreau Shepherd, Tanisha thì thật may mắn do có con nhỏ nên cô đã về sớm và may mắn tránh được tai hoạ.

Hiện trường nơi Jahreau Shepherd bị hại Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về người anh quá cố, Tanisha nói: “Jahreau là một người tuyệt vời. Anh ấy giúp đỡ mọi người, anh ấy sẽ làm mọi thứ cho bất cứ ai. Anh ấy sống là để chiến đấu. Jahreau đang rất nóng lòng trở lại sàn đấu sau khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội .”

Đại diện truyền thông của nhà vô địch MMA xứ Wales cũng đã đăng tải một thông báo chính thức trên Instagram của mình: “Tất cả mọi người chắc hẳn đều rất bàng hoàng khi nghe tin tức về cái chết của Jahreau Shepherd. Nhà vô địch của chúng ta thật sự là một tài năng, một nhân cách lớn với nụ cười luôn trên môi. Bên trong lồng sắt, anh là một nhà vô địch, và anh sẽ mãi là một thiên thần trong lòng người hâm mộ, Jahreau.”

Jahreau Shepherd từng giành đai vô địch bán trung Ảnh: Chụp màn hình

Jahreau Shepherd là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp từng thi đấu cho Bellator, UCMMA và Fusion FC. Anh từng vượt qua thử thách mang tên Quinten de Vreught vào tháng 2 vừa qua để giành chiếc đai vô địch hạng bán trung.

Trong sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp, Shepherd sở hữu thành tích 6 trận thắng và 2 trận thua, trong đó có đến 5 chiến thắng bằng KO.