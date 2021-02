Võ sĩ Pencak Silat Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời: Ngày mất mát của thể thao VN

Theo thông tin từ HLV Nguyễn Văn Hùng thì nữ võ sĩ Huỳnh Thị Thu Hồng đã qua đời vào lúc 6h40 ngày 4.2 vì căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác. Nữ võ sĩ Pencak Silat hàng đầu Việt Nam Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời ở tuổi 35 chỉ sau 10 ngày phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 đã gây ra sự bàng hoàng, đau xót lớn cho người hâm mộ bộ môn thể thao võ thuật này.

Huỳnh Thị Thu Hồng từng được xem là nữ võ sĩ thành công nhất của lịch sử Pencak Silat Việt Nam. Hơn 15 năm tập luyện và thi đấu, cựu vận động viên Huỳnh Thị Thu Hồng đã mang về 8 HCV các giải quốc tế, 6 HCV giải quốc gia, nhiều huy chương các giải cúp, giải trẻ quốc gia. Năm 2009, Thu Hồng đã lập được hat-trick HCV tại 3 giải đấu quốc tế liền kề là Đại hội Võ thuật Châu Á lần 1 tại Bangkok, ASIAN Indoor Games 3 và SEA Games 25.

Được biết, quê nhà của Huỳnh Thị Thu Hồng là tại Tri Tôn, An Giang. Thu Hồng đã bén duyên với võ thuật và đến năm 13 tuổi thì chính thức gắn bó với bộ môn Pencak Silat. Sau khi giải nghệ, Huỳnh Thị Thu Hồng chuyển sang làm công tác huấn luyện. Thành tích trong sự nghiệp huấn luyện của cô là 2 tấm HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại giải vô địch toàn quốc 2020 của đội An Giang

Huỳnh Thị Thu Hồng góp phần vào thành công của Pencak Silat Việt Nam trên đấu trường quốc tế Trang cá nhân

Mới đây, Thu Hồng còn tham gia lớp học HLV để chuyển sang công tác huấn luyện và cô cũng đã được vào biên chế của Sở Thể thao An Giang, mọi thứ đang rất đẹp phía trước. Vậy mà Thu Hồng lại đột ngột ra đi. Đáng tiếc là Thu Hồng lại ra đi ngay khi Silat Việt Nam đang rất cần những HLV có tâm huyết và chuyên môn cao như vậy.

Sự ra đi của Thu Hồng là một mất mát lớn của thể thao Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng. Cô ra đi để lại gia đình với chồng và hai con nhỏ. Lễ an táng VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng sẽ được tổ chức vào ngày 6.2 tại quê nhà ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.