Chuyển nhượng mùa hè: Chelsea mở cửa cho Eden Hazard trở lại

Rắc rối chấn thương khiến thành tích của Hazard tại đội chủ sân Bernabeu vì thế cũng không mấy ấn tượng khi cầu thủ chạy cánh chỉ ghi được 5 bàn thắng mùa trước. Khi còn ở Chelsea, Hazard thường xuyên ghi bàn ở mức 2 con số ở 6 trong 7 mùa giải tại Stamford Bridge.

Theo tờ AS, sự sa sút ở Madrid dẫn đến rộ nhiều thông tin Hazard muốn trở lại Chelsea trong những tháng qua. Tờ Daily Mail cho hay, trên thực tế, Real Madrid được cho là luôn sẵn sàng bán đội trưởng Bỉ nếu nhận được lời đề nghị 51 triệu bảng khi đội bóng đang trong tình cảnh khó khăn tài chính do đại dịch Covid-19 . Đây là mức giá thấp hơn nhiều so với khi Real Madrid mua Hazard từ Chelsea là 85 triệu bảng.