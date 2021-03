M.U âm thầm lên kế hoạch bán nhanh thủ môn số 1 David De Gea

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, M.U được cho là đang cân nhắc việc bán thủ môn De Gea và không khó để hiểu tại sao dẫn đến động thái này. Thủ môn 30 tuổi người Tây Ban Nha hiện còn hơn 2 năm trong hợp đồng với “Quỷ đỏ” thành Manchester, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Hiện tại, De Gea đang được định giá khoảng 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, De Gea đã không ở đỉnh cao quyền lực của mình ở khung gỗ M.U trong một thời gian khá dài và nếu tài năng người Anh Dean Henderson tiếp tục chơi tốt, cánh cửa rời sân Old Trafford đang mở toang cho thủ môn tuyển Tây Ban Nha. De Gea đã có 434 lần ra sân cho M.U kể từ khi gia nhập vào năm 2011 (từ Atletico Madrid) và cùng “Quỷ đỏ” đăng quang ở Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Europa League

Tuy nhiên, Dea Gea - một trong những thủ môn được coi là thủ môn xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, đang phải hứng chịu một loạt chỉ trích trong 2 năm qua sau một số màn trình diễn sa sút khó tin. Điều đó đã mở ra cơ hội cho thủ môn 23 tuổi người Anh Henderson có cơ hội bắt chính.

Theo báo giới Anh, một lý do quan trọng khác khiến ban lãnh đạo M.U buộc phải tính đến chia tay Dea Gea khi thủ môn này đang là cầu thủ nhận lương cao nhất ở đội bóng, 375.000 bảng/tuần. Mức lương “khủng” của De Gea có thể sẽ ảnh hưởng đến những thỏa thuận nào trong tương lai với M.U dù không có nhiều CLB trên thế giới có thể ký hợp đồng với anh. Mới đây nhất, “Gã nhà giàu” bóng đá Pháp Paris Saint-Germain là đội bóng đã ngỏ ý muốn có chữ ký của De Gea để thay cho Keylor Navas.

Trước đó, Henderson đã tận dụng tối đa cơ hội để lấy lòng HLV Ole Gunnar Solskjaer khi được thay De Gea, người phải trở về Tây Ban Nha để đón con gái đầu lòng. Thủ môn người Anh ít nhiều để lại ấn tượng trong 16 trận được ra sân mùa này và khiến vị trí số 1 của De Gea lung lay sau khi trở lại Manchester sắp tới.

Hiện Ngoại hạng Anh chỉ còn 10 trận, trong đó M.U đang kém đội đầu bảng Man City 14 điểm trên bảng xếp hạng , nhưng chơi ít hơn 1 trận. Một số ý kiến cho rằng, sau khi leo lên vị trí thứ 2 với khởi đầu tệ nhất là một nỗ lực tuyệt vời từ đội bóng được dẫn dắt bởi Solskjaer. Nhưng phong độ phập phù gần đây khiến “Quỷ đỏ” tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Do đó, M.U dự kiến sẽ mang về một vài cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, trong đó De Gea có thể phải ra để mang về một khoản phí cho đội chủ sân Old Trafford trong tình hình tài chính đi xuống do đại dịch Covid-19.