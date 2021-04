Bóng chuyền Cúp Hùng Vương: Bình Điền Long An và Tràng An Ninh Bình vào chung kết

Trước đối thủ Thông tin đương kim vô địch nữ quốc gia, các học trò của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã thi đấu rất tự tin, gây áp đảo đối thủ ngày từ đầu. Bộ đôi chủ công Trần Thị Thanh Thúy và đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh của đội bóng miền Tây cùng đồng đội bất ngờ áp đặt thế trận, có lúc dẫn đến 17/9 (chênh lệch đến 8 điểm) và thắng nhanh hiệp đầu 25/ 12.

Qua hiệp 2, các mũi tấn công của đội bóng quân đội như Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Huệ… thi đấu hiệu quả hơn nên giúp đội thi đấu ngang ngữa, kéo dài điểm hòa với đối thủ từ điểm 7 đến điểm 15. Thế nhưng bên kia lưới, bên cạnh Thanh Thúy và Kim Thanh vẫn thi đấu xuất sắc, Bình Điền Long An còn có chủ công trẻ Phan Khánh Vy thi đấu ổn định cùng với chuyền hai Võ Thị Kim Thoa giữ được việc điều bóng bình tĩnh, thuận lợi cho đồng đội. Nhờ vậy, dù có khó khăn hơn hiệp đầu, Bình Điền Long An vẫn thắng được hiệp hai 27/25.

Niềm vui thắng trận của Kim Thanh (bìa trái), Thanh Thúy và đồng đội Nhựt Quang

Do thiếu sự góp sức của phụ công đội trưởng Bùi Thị Ngà do bị chấn thương phải chữa trị dài ngày, hàng chắn của Thông tin phải rất khó khăn khi ngăn chận các quả tấn công trên chắn của Trần Thị Thanh Thúy. Đã vậy, vào gần cuối hiệp 3, mũi tấn công chính của Thông tin là Kiều Trinh lại bị đau gối phải rời sân nên để Bình Điền Long An thắng luôn hiệp 3 với tỷ số 25/20. Như vậy đội Bình Điền Long An sẽ có mặt trong trận chung kết tối 20.4, còn đội Thông tin đành phải tranh hạng 3 vào tối 21.4.

Ngay sau đó là trận bán kết nam giữa đội Tràng An Ninh Bình và Thể Công. Đội bóng cố đô thi đấu lấn lươt với Lâm Văn Sanh và Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục tấn công tốt để ghi nhiều điểm giúp đội liên tục dẫn điểm, thắng liền hai hiệp đầu với tỷ số cách biệt 25/16 và 25/14. Tưởng rằng các học trò của HLV Bùi Trung Thảo sẽ thắng luôn hiệp kế tiếp để kết thúc sớm trận đấu nhưng từ hiệp 3 đội bóng quân đội đã vùng lên mạnh mẽ với Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Vũ Hoàng, Bùi Công Tuấn Anh… đều thi đấu xuất thần để thắng lại 2 hiệp tiếp 25/22 và 25/18, buộc đối thủ phải cùng đấu hiệp quyết định.

Cù Văn Hoàn (bìa trái) cùng với Lâm Văn Sanh tạo thành bộ đội rất thành công của đội Tràng An Ninh Bình Nhựt Quang

Ở hiệp 5, hai bên vẫn giằng co từng điểm một đến 13 đều. Trước đó không lâu, phụ công Cù Văn Hoàn đã được tung vào sân. Chính VĐV cao 2 mét này cùng với Lâm Văn Sanh đã trở thành bộ đôi chắn và thắng cả 2 điểm cuối cùng giúp đội Tràng An Ninh Bình thắng hiệp này 15/13 để giành quyền vào chung kết khi đã qua ngày mới 19.4,