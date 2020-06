Bóng chuyền nam Biên Phòng và Vĩnh Long gây bất ngờ thú vị

Trận đấu ở bảng A tại Bắc Ninh, đội Thể Công (đã có một trận thắng 3-2 trước đội Hà Nội) được đánh giá cao hơn đội Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long chưa thắng trận nào. Ngay hiệp đầu, Thể Công liên tục dẫn điểm nhưng Vĩnh Long vẫn kiên trì đeo bám và bất ngờ khi chính đội bóng miền Tây lại ngược dòng để thắng sít sao 26/24. Hai hiệp tiếp theo, đội bóng áo lính giành lại ưu thế khi thắng không khó 25/21 và 25/15. Đến hiệp 4, Thể Công vẫn tiếp tục duy trì lợi thế khi dẫn 22/18.

Thế nhưng, kể từ đó các chàng trai Vĩnh Long bắt đầu vùng lên mà chủ công Nguyễn Thanh Bá là người đã giúp đội ăn nhiều lần ăn điểm trực tiếp từ những quả nhảy phát bóng rất uy lực. Sau cùng đội Vĩnh Long đã thắng ngược 25/23 để buộc Thể Công phải vào đấu hiệp 5.

Trong hiệp đấu quyết định này, khi đổi sân giữa trận đấu thì đội Thể Công vẫn dẫn trước 8/7. Nhưng ngay sau đó, các học trò của huấn luyện viên Trần Văn Sơn siết chặt tay hừng lên đúng lúc cả thể lực lẫn chuyên môn. Cựu phụ công số một Việt Nam Nguyễn Hoàng Thương cao 1m96 với vai trò đội trưởng làm đầu tàu xuất sắc dẫn dắt lối chơi và động viên đàn em đã tạo hứng khởi cho toàn đội.

Bên cạnh đó, các vận động viên mới đến Vĩnh Long bằng hợp đồng cho mượn 1 năm đều phát huy khả năng đúng lúc như chủ công Nguyễn Minh Nhuần (từ Bến Tre về), chuyền hai Lê Văn Việt và chủ công Nguyễn Xuân Dũng (từ Sanest Khánh Hòa về) đã giúp Vĩnh Long chơi từng bừng, đầy quyết tâm, liên tục chắn lưới hiệu quả và dứt điểm rất sắc sảo các đường phối hợp tấn công nên thắng oanh liệt hiệp cuối 15/12.

Với chiến thắng kịch tính trong 2 giờ 14 phút này, đội nam Vĩnh Long đã được lãnh đạo tỉnh thưởng nóng 20 triệu đồng, và nhiều khả năng đội sẽ bước lên vị trí thứ 3 trên 5 đội nam của bảng A sau vòng 1.

Cùng lúc với trận đấu trên, khán giả đã nêm chặt cứng khán đài nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để cổ vũ nhiệt tình cho đội chủ nhà đối đầu với đội Biên Phòng ở bảng B. Vận động viên đội Biên phòng hầu hết đều trẻ, trong đó có 3 tuyển thủ U.23 quốc gia dự giải vô địch châu Á năm 2019 là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, đối chuyền Phạm Văn Hiệp và phụ công Trần Duy Tuyến. Do lệnh gọi nhập ngũ, các mũi nhọn được nhiều kỳ vọng này chỉ mới tập chung với đội không tới 3 tuần nên các trận đầu chưa gắn kết với đồng đội.

Tuy vậy, trong trận đấu quan trọng với đội Hà Tĩnh hôm qua, cả ba đều thi đấu khá tốt, trong đó xuất sắc nhất là Ngọc Thuân đã giúp Biên Phòng vượt qua được áp lực từ sự cổ vũ mạnh mẽ của khán giả chủ nhà để giành chiến thắng 3-1. Với chiến thắng này, đội Biên Phòng đã có 9 điểm và chắc chắn đứng trong tốp 2 bảng B nam sau vòng 1.

Về nữ, ngôi đầu bảng A đã thuộc về đội Thông tin LienVietPostbank với 12 điểm tuyệt đối khi toàn thắng cả 4 trận đều với tỷ số 3-0. Ở bảng B, hôm qua 16.6 đội Hóa chất Đức Giang có tiếp trận thắng 3-2 trước Than Quảng Ninh để tạm xếp đầu bảng. Ngôi đầu bảng này sẽ được xác định sau trận đấu lúc 14 giờ giữa Ngân hàng Công Thương và Than Quảng Ninh cùng trận đấu lúc 18 giờ giữa Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An. Cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng A nam sẽ diễn ra lúc 16 giờ chiều nay tại nhà thi đấu Bắc Ninh giữa đội TP.HCM và đội Tràng An Ninh Bình, trong lúc đội Sanest Khánh Hòa đang tràn trề hy vọng dẫn đầu nam bảng B khi trận cuối đấu chỉ còn với Long An (chưa thắng trận nào) vào lúc 16 giờ hôm nay tại Hà Tĩnh,