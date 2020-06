Bóng chuyền nữ Thông tin LiênViệt Postbank khẳng định sức mạnh

Sau hai ngày thi đấu đầu tiên, trong số 20 đội (10 nam, 10 nữ) tham dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020, đội bóng chuyền nữ Thông tin LienViet Postbank là đội duy nhất không thua hiệp đấu nào và được đánh giá là đội có nhiều hy vọng nhất đứng đầu bảng A nữ.

Với các mũi chủ công Phạm Thị Huệ, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh và phụ công Bùi Thị Ngà thi đấu rất hiệu quả, đội nữ Thông tin LVPB đã có 2 trận toàn thắng cùng tỷ số 3-0 trước đội Đắk Lắk ngày 13.4 và đội Truyền hình Vĩnh Long ngày 14.3.

Diễn biến bảng B nữ rất khó tiên đoán thứ hạng cuối vòng 1 khi VTV Bình Điền Long An thua Ngân hàng Công Thương 0-3 ngày 13.6 thì ngày 14.6 đội bóng Ngân hàng lại để thua đội Hóa chất Đức Giang 1-3. Đội bóng nữ Hà Nội tuy đã có 2 trận thắng nhưng hai trận còn lại sẽ có thể sẽ gặp khó khăn khi đối thủ của đội này đều có tiềm năng là Than Quảng Ninh (hiện có 1 trận thắng) và VTV Bình Điền Long An (mới có 1 trận thua).