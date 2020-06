Bóng chuyền vô địch quốc gia kịch tính đến phút chót

Tại Bắc Ninh, đội nam Tràng An Ninh Bình với chuyền hai đội trưởng Giang Văn Đức và các mũi tấn công Nguyễn Thanh Tùng, Quản Trọng Nghĩa, Hồ Hữu Tiến kết hợp với libero Nguyễn Xuân Thành thi đấu rất ăn ý để đánh bại đương kim vô địch nam TP.HCM 3-0 và giành ngôi đầu bảng này. Đội nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long – hiện tượng của giải trong một ngày trước đó đã thua nam Hà Nội 2 -3, kết thúc cùng 1 trận thắng và 3 điểm nhưng do hơn tỷ số hiệp đấu nên được xếp hạng 4 trong khi Hà Nội phải xếp hạng 5.

Tại Hà Tĩnh, sau khi đội nữ Ngân hàng Công Thương thắng Than Quảng Ninh 3-0 và Hóa chất Đức Giang thắng VTV Bình Điền Long An (BĐLA) 3-2 mới xác định được ngôi đầu thuộc về Hóa chất Đức Giang. Phải đợi đến gần 0 giờ sáng nay, sau khi đội nam chủ nhà đánh bại hạng 4 giải vô địch quốc gia 2019 Vật liệu xây dựng Bình Dương với tỷ số nghẹt thở 3-2, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới kết thúc.

Thứ hạng của các bảng được xác định thứ hạng theo thứ tự từ 1 – 5 như sau: Nam bảng A: Tràng An Ninh Bình, TP.HCM, Thể Công, XSKT Vĩnh Long và Hà Nội. Nam bảng B: Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Hà Tĩnh, VLXD Bình Dương và Long An. Nữ bảng A: Thông tin LienVietPostbank, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk,Truyền hình Vĩnh Long và Hải Dương.Nữ bảng B: Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng Công Thương, BĐLA, Than Quảng Ninh vàThanh Hóa.

Đội nam Sanest Khánh Hòa đứng đầu bảng Nhựt Quang

Niềm vui của các cô gái Thông Tin Liên việt Postbank Châu Huy

Theo điều lệ của giải, thể thức ghép bảng để tiếp tục thi đấu vòng 2 vào cuối năm 2020 là đội xếp hạng 1-3-5 bảng A ghép với đội xếp hạng 2-4 bảng B tạo thành bảng C, đội xếp hạng 2-4 bảng A ghép đội xếp hạng 1-3-5 bảng B thành bảng D.

Như vậy, danh sách các đội được xếp vào bảng C (thi đấu ở Đắk Lắk) và bảng D (thi đấu tại Khánh Hòa) cụ thể như sau:

+ Nam bảng C: Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Bình Dương và Hà Nội.

+ Nam bảng D: Sanest Khánh Hòa, TP.HCM, Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long và Long An.

+ Nữ bảng C: Thông tin LVPB, Ngân hàng Công Thương, Đắk Lắk, Than Quảng Ninh và Hải Dương.

+ Nữ bảng D: Hóa chất Đức Giang, Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, TH Vĩnh Long và Thanh Hóa.

Các trận đấu vòng 2 giải Vô địch quốc gia sẽ diễn ra vào cuối năm nay.