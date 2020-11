Bóng rổ VBA: ‘Cá ba sa’ quật ngã ‘cá heo’ nuôi hy vọng vào vòng play-off

Nếu hiệp 1 diễn ra cân bằng với những màn so kè hào hứng thì Nha Trang Dolphins lại thi đấu có phần chững lại khi chỉ có vỏn vẹn 8 điểm trong hiệp 2. Khoa Trần giúp đội chủ nhà mở điểm hiệp 2 bằng cú ra tay rất mượt mà bên ngoài vòng cung 3 điểm ở phút thứ 3. Việc bị theo kèm bởi cầu thủ cao 2.08 mét bên phía Catfish khiến cho Lamontray Harris gặp khó khăn trong khâu dứt điểm dưới rổ. Trung phong của Dolphins chỉ ghi được 8 điểm sau 2 hiệp đấu. Hiệp 2 khép lại với tỷ số 38 - 28 nghiêng về Catfish.

Đầu hiệp thi đấu thứ 3 là màn so tài giữa hai chủ công của hai đội - Tâm Đinh và Khoa Trần. Với khả năng ghi điểm toàn diện cùng cái tay đang rất Hot Hand (cảm giác tốt) của mình, Tâm Đinh đã đóng góp 10/14 điểm ghi được của các chú cá Basa trong hiệp 3. Khoa Trần có pha And One ghi 3 điểm ở phút thứ 4, qua đó dẫn đầu chỉ số ghi điểm bên phía Dolphins với 21 điểm.

Khoa Trần vẫn đang làm tốt vai trò đầu tàu ghi điểm cho đoàn quân của HLV Ryan Marchand khi ghi được 14 điểm trong hiệp cuối. Mr.Wiggle có nhiều tình huống xâm nhập khu vực 3 giây và dứt điểm đầy tinh tế để giúp Dolphins liên tục rút ngắn cách biệt với đội bóng miền Tây.

Tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội VBA

Dù tạo ra nhiều tình huống lên rổ lắc léo ghi điểm để giúp đội bóng đến từ thành phố Biển níu kéo hy vọng lật ngược thế cờ. Nhưng rất tiếc phép màu đã không xảy ra, Cantho Catfish giành chiến thắng trước Nha Trang Dolphins với tỷ số chung cuộc 80 - 68. Thất bại này khiến cho tân binh đã bị văng khỏi vòng play-off khi đã hoàn tất 12 trận đấu với 4 thắng, 8 thua cùng với Hochiminh City Wings ngậm ngùi dừng bước.

Trong khi đó Cantho Catfish đã vươn lên bằng 5 thắng 6 thua với Hanoi Buffaloes và Dangang Dragons và cuộc chạy đua tay ba này để giành 2 vé còn lại vào vòng play-off sẽ rất hào hứng trong những ngày còn lại của giai đoan 1. Lợi thế đang nghiêng về đội bóng thủ đô khi họ chỉ phải gặp Thang Long Warriors đã đủ diểm vào vòng play-off, còn Cantho Catfish và Danang Dragons sẽ phải từ chiến với nhau dể giành vé duy nhất còn lại.