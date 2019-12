Chân dài trổ tài ở vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Ngày thi đấu đầu tiên bảng C nữ tại Long An không nhiều bất ngờ khi chủ nhà VTV Bình Điền Long An thắng thuyết phục 3-0 (25/16, 25/12, 25/11) trước Tiến Nông Thanh Hóa. Thiếu tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy đang xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn đáng gờm nhờ dàn tài năng Kim Thanh, Dương Thị Hên, Kim Liên, Bích Trâm...

Ở trận còn lại Kinh Bắc Bắc Ninh với sự xuất sắc của Đinh Thị Thúy đã thắng Kingphar Quảng Ninh 3-0 (25/16, 25/19, 25/22).

Bích Tuyền (10) chơi hay nhưng không thể giúp Vĩnh Long vượt qua Ngân hàng Công thương Dương Thu

Tại bảng D diễn ra ở Bạc Liêu, truyền hình Vĩnh Long với bộ đôi Hà Ngọc Diễm, Bích Tuyền có trận đấu gay cấn trước Ngân hàng Công thương nhưng thất thủ 1-3 (25/20, 22/25, 23/25, 18/25). Trong khi đó đội bóng giàu tham vọng Thông tin LienVietPostBank thắng dễ Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0 (25/15, 25/15, 25/17).

Kim Thanh cùng các đồng đội VTV Bình Điền Long An tỏa sáng trên sân nhà Phương Nghi

Ở giải nam, Sanest Khánh Hòa thắng Long An 3-1 (25/19, 25/16, 24/26, 29/27), Vật liệu xây dựng Bình Dương thắng Biên Phòng 3-1 (23/25, 25/14, 26/24, 25/22) ở bảng C. Ở bảng D, TP.HCM vượt qua Thể Công 3-1 (25/17, 26/28, 25/22, 25/22), Tràng An Ninh Bình thắng Hà Tĩnh 3-0 (25/14, 25/19, 25/15).