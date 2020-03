Chấn động thể thao Mỹ: Lạm dụng doping với ngựa đua để lừa đảo

Một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 9.3 cho biết, các bị cáo, trong đó có HLV hàng đầu Jason Servis (người điều khiển con ngựa vô địch mang tên Maximum Security - đã tham gia vào một kế hoạch được thiết kế để lừa đảo các con bạc và cướp lợi nhuận từ ngành công nghiệp đua ngựa trị giá 100 tỉ USD.

HLV hàng đầu Jason Servis (phải) được xem là một trong những người cầm đầu đường dây doping ngựa AFP

Các công tố viên cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra bằng chứng về sự đối xử "tàn nhẫn và vô nhân đạo" đối với 27 con ngựa bị buộc tội gian lận. Một bản cáo trạng cho biết, Servis - người huấn luyện ngựa đua Maximum Security về nhất ở giải Kentucky Derby năm ngoái và sau đó bị loại, đã sở hữu các loại thuốc tăng cường hiệu suất cho "tất cả các con ngựa đua dưới sự kiểm soát của ông ta".

Maximum Security - một trong những con ngựa đua được pha tạp bởi Servis, đã tiếp tục chạy đua trên khắp thế giới và tháng trước đã “bỏ túi” 10 triệu USD sau chiến thắng cuộc đua Saudi Cup khai mạc ở Riyadh - cuộc đua ngựa giàu nhất thế giới ở Ả Rập Xê Út.

"Hôm nay, việc tiết lộ 4 bản cáo trạng về bê bối doping ngựa là vụ truy tố lớn nhất từ trước tới nay của Bộ Tư pháp”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Manhattan Geoffrey Berman nói trong một tuyên bố. Vị quan chức này nói trong nỗi đau xót: "Những bị cáo tham gia và thực hiện các hành vi này không phải vì tình yêu thể thao , và chắc chắn không phải vì lo lắng cho ngựa, mà vì tiền. Chính những con ngựa đã phải trả giá cho lòng tham của các bị cáo”.

Sau khi chiến thắng nhiều cuộc đua nhờ doping, con ngựa XY Jet đã chết do gặp vấn đề về tim CHỤP MÀN HÌNH

Theo AFP, 4 bản cáo trạng được công bố hôm 9.3 bao gồm một loạt các hành vi phạm tội và nêu chi tiết các loại thuốc bị pha trộn và ghi nhãn hiệu sai nhằm nỗ lực nâng cao hiệu suất ngựa đua . William F. Sweeney, trợ lý giám đốc văn phòng FBI ở New York, cho biết các chất được cung cấp cho ngựa khiến chúng chạy nhanh hơn khả năng tự nhiên cho phép nhưng tăng nguy cơ chấn thương. Sweeney nhấn mạnh: "Những gì thực sự đã xảy ra với những con ngựa này không có gì khác hơn là lạm dụng. Chúng đã trải qua các vấn đề về tim, chạy quá sức dẫn đến gãy chân, tăng nguy cơ chấn thương và trong một số trường hợp dẫn đến cái chết”.

Những con ngựa đua bị lạm dụng doping đã kiếm được một số tiền thưởng lớn tại các cuộc đua ở New York, New Jersey, Florida, Ohio, Kentucky (Mỹ) và UAE. Một trong số 27 người bị cáo buộc, HLV Jorge Navarro, được cho là đã huấn luyện và gian lận doping với XY Jet, một con ngựa thuần chủng đã chiến thắng cuộc đua Golden Shaheen 2019 tại Dubai. XY Jet sau khi được sử dụng các loại thuốc tăng cường hiệu suất đã chết vào tháng 1 do vấn đề về tim.