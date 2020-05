Cua rơ lẫn nhà báo gặp tai nạn khi đổ đèo ở giải xe đạp truyền hình TP.HCM

Ở chặng đua này, các tay đua chinh phục cung đường đèo Le (Quảng Nam) với đường đua hẹp, nhiều khúc cua hiểm trở dễ tai nạn. Trong lúc đổ đèo, một số tay đua mất lái té ngã vào mương thoát nước bên đường.

Các tay đua bị tại nạn Như Huy

Nhà báo kỳ cựu Dư Hải khi thấy các tay đua bị nạn đã dừng xe lại vừa tác nghiệp vừa ra hiệu cho nhóm tay đua chạy phía sau giảm tốc độ để tránh tai nạn. Tuy nhiên một số tay đua phía sau cũng không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào xe nhà báo Dư Hải khiến anh bị té xuống mương, bị xe đè lên. Bị trầy trụa tay, xe bể đèn, gãy kính chiếu hậu nhưng nhà báo Dư Hải vẫn gắng gượng tiếp tục chạy xe về đích. Ngay sau đó anh vào bệnh viện kiểm tra và may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm.

Tay đua Nguyễn Huỳnh Ngọc Long không may gặp tai nạn gãy cả 2 cổ tay Như Huy

Nhóm VĐV không may gặp tai nạn có áo trắng Võ Thanh An (Vĩnh Long), vua nước rút Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM Mega Market), Trần Thanh Điền (TP.HCM)… Trưởng ban trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết nhóm bị tay nạn có khoảng 12 VĐV, trong đó có 4 tay đua phải lên xe cứu thương và tay đua đang giữ áo trắng Võ Thanh An nằm trong số này.

Tay đua giữ áo trắng Võ Thanh An gãy xương ngón tay Như Huy

HLV Đỗ Thành Đạt (TP.HCM) cho biết tay đua Nguyễn Huỳnh Ngọc Long của đội này bị chấn thương nặng gãy 2 cổ tay, phải vào cấp cứu ở bệnh. Trong khi đó HLV Nguyễn Huy Hùng của đội Vĩnh Long cho biết đội có đến 3 tay đua bị nặng khi áo trắng Võ Thanh An gãy xương ngón út tay trái, Phan Thanh Tấn Tài gãy cổ tay phải, Nguyễn Minh Thiện gãy xương sườn số 11.

Phan Thanh Tấn Tài bị gãy cổ tay Như Huy

Trở lại chặng đua, Javier (TP.HCM) chứng tỏ khả năng đi đèo cự phách khi 1 mình tấn công giành chiến thắng đỉnh đèo Le, giữ chắc danh hiệu áo đỏ-vua leo núi. Trong khi đó Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc giành chiến thắng chặng, bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh.

Nguyễn Tấn Hoài thắng chặng, bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh Như Huy

Ngày mai diễn ra chặng 7 vòng quanh TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 50 km. Các tay đua bị tai nạn nặng gần như chắc chắn phải chia tay đường đua.