Điểm sáng của thể thao Đông Nam Á ở Olympic 2020

Trước đó Indonesia có 1 HCB của nam VĐV Eko Yuli Irawan môn cử tạ hạng cân 61 kg, và 2 HCĐ của VĐV Windy Cantika Aisah và Rahmat Erwin Abdullah (cũng đều từ cử tạ). Còn Thái Lan với chiếc HCV của nữ VĐV Panipak Wongpattanakit môn taekwondo hạng cân 49 kg. Philippines với chiếc HCV của nữ VĐV Hidilyn Diaz ở môn cử tạ hạng cân 55 kg và Malaysia có 1 chiếc HCĐ ở đôi nam môn cầu lông của 2 VĐV Aaron Chia và Soh Wooi Yik. Tất cả đã tạo nên tiếng vang cho Đông Nam Á ở Olympic 2020.

Thành tích này của các đoàn thể thao Đông Nam Á cũng có sự thay đổi đáng kể so với Olympic Rio 2016, khi đó Thái Lan dẫn đầu với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ cũng xếp thứ 35 trên bảng xếp hạng . Tuy nhiên nếu ở Rio, VN giành 1 HCV và 1 HCB đều của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong môn bắn súng và Singapore cũng giành 1 HCV của kình ngư Joseph Schooling ở nội dung 100 m bơi bướm thì lần này cả 2 tài năng đều sa sút phong độ nên VN lẫn Singapore đến giờ trắng tay. Việc Thái Lan thành tích kém so với 5 năm trước là do môn cử tạ chủ lực của nước này bị cấm tham dự Olympic 2020 do có nhiều VĐV dính doping.