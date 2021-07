Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020: Hoàng Thị Duyên không thành công ở cử tạ

Polina thành công mức 119 kg và tạm vươn lên dẫn đầu với 215 kg, hơn 7kg so với Duyên.

Hoàng Thị Duyên cử giật lần 3 ở mức 98 kg. Không thành công. Như vậy Duyên hoàn tất cử giật với 95 kg. Hoàng Thị Duyên chưa đạt được thành tích tốt so vói bản thân nhưng các đối thủ cạnh tranh HCĐ với cô cũng không vượt trội. Đây là cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh ở Duyên ở cử đẩy.

13 giờ 50, Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài chung kết hạng cân 59 kg nữ môn cử tạ. Cô gái người dân tộc Giáy ở Lào Cai đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong 14 VĐV tranh chung kết hạng cân này nên được kỳ vọng đoạt huy chương đồng. Bất lợi của Hoàng Thị Duyên là cô không có được sự chuẩn bị tốt nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covdi-19.

18 giờ 20, Nguyễn Huy Hoàng đấu vòng loại 800m tự do môn bơi gặp các đối thủ của Trung Quốc , Hungaria, New Zealand, Bồ Đào Nha , Hy Lạp, Serbia nhưng nam kình ngư số 1 Việt Nam khó vào chung kết bởi nội dung này có rất nhiều đối thủ mạnh, có thông số thành tích vượt trội so với Huy Hoàng.