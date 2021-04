Đội của Bích Tuyền được dự Cúp Hùng Vương và bóng chuyền nam TP.HCM lại thua ngược

Ở ngày áp chót vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) hôm qua 14.4 có rất nhiều trận diễn ra gay cấn. Đội nữ chủ nhà Quảng Ninh đoạt hạng 5 giải VĐQG năm 2020 có trận đấu rất quan trọng vào hôm qua với đội Ninh Bình . Toàn đội nữ Ninh Bình có mặt đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền và các VĐV của đội Vĩnh Long cũ (hạng 8 quốc gia) mới chuyển giao và mượn thêm phụ công Nguyễn Thị Thanh Mai từ đội Hải Dương.

Chính Bích Tuyền là ngòi nổ quan trọng nhất của đội bóng cố đô. Không chỉ có những pha bóng tấn công hiểm hóc, cô gái ở tuổi 21 có chiều cao 1m86 này còn tham gia chắn bóng rất hiệu quả làm cho đội chủ nhà phải chống đỡ rất khó khăn. Cùng tiếp sức với Bích Tuyền, còn có chủ công đội trưởng Phạm Thị Mỹ Thu và chủ công cựu tuyển thủ quốc gia Trần Thị Cẩm Tú dù đã ở tuổi 32 vẫn ghi điểm nhiều. Nhờ vậy, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng thắng hiệp đầu 25/20.

Đội Ninh Bình vui mừng được dự Cúp Hùng Vương Nhựt Quang

Tuy vậy, đội Quảng Ninh với chủ công đội trưởng Phạm Hải Yến và các VĐV mạnh từ đội Ngân hàng Công Thương chuyển đến đã nỗ lực giành ưu thế sau đó để thắng lại hai hiệp với tỷ số 25/23 và 28/23, trước khi đội Ninh Bình thắng tiếp 27/25 và 15/12 để thắng chung cuộc 3-2. Với trận thắng này, đội Ninh Bình có 3/4 trận thắng, chính thức cùng đội Bộ tư lệnh Thông tin – FLC đại diện bảng A nữ thi đấu tại Cúp Hùng Vương năm nay.

Toàn đội Ninh Bình sau trận thắng Nhựt Quang

Cũng thi đấu tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh), trận đấu cuối cùng trong ngày 14.4 giữa đội nam á quân quốc gia TP.HCM và Hà Nội (hạng 9 quốc gia) phải kéo dài đến quá 0 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Sau khi để thua 2 hiệp đầu khá dễ 15/25 và 17/25, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Bình đã thi đấu bùng nổ, đeo bám từng điểm số để thắng đội TP.HCM với tỷ số kéo dài đến 33/31. Chưa hết, với thể lực sung mãn hơn, đội Hà Nội còn thắng luôn hai hiệp còn lại 25/16 và 15/13 để buộc đội TP.HCM phải nhận thêm thất bại thứ hai trong vòng 1 này.

Do đã thi đấu đủ 4 trận trong vòng 1 với 2 trận thắng, 2 trận thua và có 8 điểm, đội nam TP.HCM vẫn chưa biết mình có được đi dự Cúp Hùng Vương hay không mà còn phải chờ đợi kết quả của 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tràng An Ninh Bình và Hà Tĩnh (đều còn 1 trận đấu nữa lần lượt gặp đội Long An và Hà Nội vào hôm nay).

Đội Hà Nội với chiến tích thắng đội TP.HCM Nhựt Quang

Ở bảng B nam, đội Thể Công sau khi thắng Biên Phòng 3-2 hôm qua nếu tiếp tục thắng trận còn lại (với bất kỳ tỷ số nào) sẽ giành suất dự Cúp Hùng Vương. Còn với bảng B nữ, ngoài đội Bình Điền Long An đã có suất từ trước, kết quả trận đấu giữa đội á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang và hạng 3 quốc gia Kinh Bắc Bắc Ninh hôm nay sẽ quyết định suất còn lại.