Gay cấn ngay ngày khai mạc vòng 2 giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2020

Theo quy định mới, sau khi kết thúc vòng 2 vào tối 13.12 sẽ có 4 đội xếp vị trí thứ 3 của các bảng chi tiết (nam C, nam D, nữ C, nữ D) chấm dứt thi đấu mùa bóng này và an phận trụ hạng với thứ hạng 5 (hoặc 6) chung cuộc bằng các chỉ số phụ.

Từ 17 – 20.12 diễn ra những trận đấu ở vòng chung kết và vòng xếp hạng ở Đắk Lắk (dành cho nữ) và Khánh Hòa (dành cho nam). Cụ thể, 4 đội nam và 4 đội nữ xếp hạng cao nhất sau 2 vòng đầu sẽ thi đấu vòng chung kết để chọn ra đội đăng quang và xếp hạng từ 2 đến 4; 4 đội nam và 4 đội nữ xếp hạng thấp nhất sau 2 vòng đầu tranh các hạng từ 7 đến 10. Hai đội xếp hạng 10 của nam và nữ sẽ phải xuống hạng A mùa 2021.

Ngay trong ngày 9.12 sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn do kết quả những trận đấu này ảnh hưởng rất lớn đến việc xếp hạng cuối cùng. Vào lúc 14g ngày 9.12 tại Đắk Lắk là trận đối đầu giữa hai đội nữ Thông tin LienVietPostBank và Ngân hàng Công Thương (Vietinbank). Ở vòng 2 năm 2019 tại Bạc Liêu, mặc dù còn đủ các chủ công Nguyễn Thị Xuân và Trần Tú Linh, đội Vietinbank vẫn chịu thất bại 0-3 trước các cô gái mặc áo lính đang trở lại thời kỳ sung sức nhất. Hơn một tuần sau, lại gặp nhau trong trận chung kết mùa bóng 2019, đội Vietinbank tuy có thi đấu tốt hơn trận trước nhưng vẫn chịu thất bại 1-3 để cho đội Thông tin LVPB bước lên bục cao nhất.

Bước vào vòng 2 năm nay, đội Vietinbank có sự trở lại kịp thời của mũi nhọn Đoàn Thị Xuân nhưng khi không còn Nguyễn Xuân và Tú Linh thi đấu mà đội bóng Ngân hàng vẫn giữ mục tiêu tranh vào tốp 4 quốc gia nên đang nỗ lực lớn cho trận đầu tiên này. Trận đấu sẽ rất căng thẳng nhưng thật không dễ cho Vietinbank khi muốn đánh bại được đội Thông tin LVPB vẫn giữ được đội hình mạnh nhất.

Đội Thông tin LVPB đang rất mạnh Nhựt Quang

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 2 năm nay, còn có một cặp đấu khác chắc chắn đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả giữa đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh và Bình Điền Long An. Ở vòng 2 năm 2019, do thiếu vắng tay đập số 1 quốc gia Trần Thị Thanh Thúy (bận thi đấu cho giải VĐQG Nhật Bản), đội đương kim vô địch Bình Điền Long An thi đấu sút kém hẳn. Trong lúc đó, cựu chủ công đội tuyển quốc gia Đinh Thị Thúy giờ chót được cấp thẻ thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh khiến đội bóng này thi đấu thật hứng khởi. Không chỉ thắng đội bóng miền Tây 3-1 ở vòng bảng ngày 28.12.19 mà khi gặp lại trong trận tranh huy chương đồng sau đó 6 ngày trên sân khách, đội bóng vùng quê quan họ còn thắng luôn đội Bình Điền Long An 3-0.

Gần một năm sau mới gặp lại đội Kinh Bắc Bắc Ninh ở vòng 2 năm nay vào lúc 21 giờ ngày 9.12 tại Khánh Hòa, khi đã có chủ công Thanh Thúy trở lại với vai trò đội trưởng, đội Bình Điền Long An cũng đang quyết tâm có trận đấu hay với đối thủ để xóa tan đi các trận thua thật "khó nuốt" trong giải năm ngoái.