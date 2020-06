Giải mã đòn quyết định giúp xe đạp TP.HCM lên đỉnh Cúp Truyền hình

So với đội hình các năm, xe đạp TP.HCM trẻ hóa với các gương mặt chưa nổi danh như Nguyễn Thắng, Nguyễn Tuấn Vũ bên cạnh các đàn anh Trường Tài, Thanh Điền, Minh Luận, Minh Việt cùng đương kim áo vàng Javier (Tây Ban Nha).

Các tay đua TP.HCM tung đòn quyết định ở chặng 13 đồng đội tính giờ Khả Hòa

Các học trò HLV Đỗ Thành Đạt vẫn được đánh giá cao trong bộ tứ quyền lực xe đạp Việt Nam, cùng với Bike Like Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc trời. Tuy nhiên TP.HCM khởi đầu không suôn sẻ nên mất cơ hội tranh áo xanh-vua nước rút và đánh mất lợi thế cạnh tranh áo vàng, đồng đội về tay đối thủ trong suốt 12 chặng trước đó. Chưa kể trên đường đèo, TP.HCM cũng thất thế so với Đồng Nai, Đồng Tháp khi chỉ có 2 tay đua Javier, Nguyễn Thắng nổi trội, rất may Javier vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội trên đường đèo nên chiếm giữ áo chấm đỏ-vua leo núi.

Nguyễn Trường Tài xuất sắc đoạt áo vàng sau chặng 13 đồng đội tính giờ Khả Hòa

Chấp nhận dưới màu ở 12 chặng nhưng HLV Đỗ Thành Đạt vẫn bình thản. Cựu tay đua nổi tiếng của Cảng Sài Gòn ngày nào thậm chí còn chỉ đạo các học trò dàn đội hình rượt đuổi ngoại binh người Pháp Lioc Desriac (Đồng Nai) ở chặng 12 khi anh thoát đi tốp đầu chứ không phải là đội đang giữ áo vàng Đồng Tháp hay đội dẫn đầu danh hiệu đồng đội Tập đoàn Lộc trời.

Các tay đua TP.HCM ăn mừng chiến thắng giòn giã tại Nha Trang Khả Hòa

Thắc mắc đó đã có lời giải ở chặng 13 hôm nay rằng TP.HCM muốn kèm các đối thủ cạnh tranh hòng tung đòn quyết định đánh chiếm ở chặng đồng đội tính giờ. 7 tay đua TP.HCM với xe chuyên dụng, mũ chuyên dụng cho đua tính giờ cùng sự phối hợp ăn ý, cân chỉnh tốc độ luôn đạt trùng bình trên 50 km/giờ đã về đích đầu tiên, soán ngôi nhất đồng đội của Tập đoàn Lộc trời, “xé” luôn áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp) về cho Nguyễn Trường Tài.

Nguyễn Văn Bình bảo vệ được áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Khả Hòa

Tài tình ở chổ với chiến thắng chặng đồng đội tính giờ, TP.HCM còn lót được 2 tay đua cạnh tranh áo vàng là Nguyễn Thắng lên hạng nhì, Javier lên hạng ba, xem như có 3 mũi bảo vệ áo vàng khiến các đối thủ rất khó lật đổ. Làm thế nào để bảo vệ được áo vàng đến chung cuộc? HLV Đỗ Thành Đạt thổ lộ anh cần lắm sự may mắn bởi đường đua đầy bất trắc, chuyện xui rủi khó tránh.

Loic Desriac cùng Bike Life Đồng Nai sẽ tấn công đánh chiếm các danh hiệu của TP.HCM trong các chặng còn lại Bá Duy

Với việc đanh nắm giữ 4/5 danh hiệu gồm áo vàng, áo chấm đỏ, áo trắng và nhất đồng đội (danh hiệu áo xanh còn lại thuộc về Nguyễn Tấn Hoài, Đồng Tháp), TP.HCM sẽ phải ra sức bảo vệ trước 2 đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp. Với tình thế hiện nay, các đội sẽ còn 2 chặng then chốt để đánh chiếm các danh hiệu của TP.HCM là Nha Trang-Phan Rang có đèo Vĩnh Hy, Phan Rang-Đà Lạt có 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn. Các HLV dự báo, Nguyễn Trường Tài năm nay đi đèo yếu hơn thời đỉnh cao sẽ khó bảo vệ được áo vàng. Tuy nhiên danh hiệu này vẫn của TP.HCM và người nắm giữ là 2 chân đèo Nguyễn Thắng hoặc Javier, trong đó ngoại binh Tây Ban Nha sáng cửa nhất.

TP.HCM (giữa) cùng Đồng Tháp (phải) và Bike Life Đồng Nai là 3 đội đua mạnh nhất ở Cúp truyền hình TP.HCM 2020 Khả Hòa

Để nhẹ gánh bảo vệ danh hiệu danh giá nhất áo vàng, có khả năng TP.HCM sẽ “nhả” danh hiệu đồng đội và cuộc chiến cho danh hiệu này dự báo diễn ra giữa Bike Life Đồng Nai với Dược Domesco Đồng Tháp. Tất nhiên tham vọng của 2 đội này, nhất là Bike Life Đồng Nai không dừng ở đó bởi đội của HLV trẻ Đặng Ngọc Tú có dàn hảo thủ Loic Desriac, Nguyễn Hoàng Sang, Trần Lê Minh Tuấn thi đấu rất xông xáo từ đầu giải, sẵn sàng tấn công liên tục để đánh chiếm các danh hiệu. Vì thế giải hứa hẹn rất hấp dẫn ở những chặng còn lại.