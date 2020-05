Huyền thoại NBA Michael Jordan từng từ chối 100 triệu đô chỉ để xuất hiện 2 giờ đồng hồ

Người đại diện của Jordan, David Falk, mới đây đã tiết lộ trên WFAN Sports Radio về những thoả thuận của một số nhãn hàng mà Jordan đã từ chối từ khi ông bắt đầu nổi tiếng vào những năm 80.

Michael Jordan đang là chủ đề chính chính trong một bộ phim tài liệu 'The Last Dance'

Falk cho biết: “Vào 3 năm trước, tôi từng mang đến cho Michael một hợp đồng trị giá 100 triệu đô la. Tất cả những gì mà anh ấy phải làm là xuất hiện trước đám đông từ 1 đến 2 tiếng để thông báo về sự hợp tác. Nhưng anh ấy đã từ chối. Michael rất thành công, điều đó cho phép anh ấy có cơ hội để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn hoặc không làm những điều mà anh ấy không muốn. Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó. Michael rất kỹ tính trong việc chọn lựa những nhãn hàng mà anh ấy sẽ hợp tác.”

Cựu ngôi sao của Chicago Bulls gần đây đã trở thành chủ đề chính trong một bộ phim tài liệu của ESPN 'The Last Dance'. Bộ phim đã giúp người hâm mộ hiểu hơn về cuộc đời của Jordan từ khi còn ‘chân ướt chân ráo’ gia nhập NBA cho đến khi trở thành một tượng đài trong làng bóng rổ.

Jordan đã có 10 lần kết thúc mùa giải với vị trí dẫn đầu danh sách ghi điểm. Jordan kết thúc sự nghiệp với 32.292 điểm và đứng thứ 5 trong danh sách NBA All-Time Points (danh sách những cầu thủ NBA ghi điểm nhiều mọi thời đại).

Ngoài ra, Jordan có 6 lần nhận danh hiệu NBA Finals MVP (Finals Most Valuable Player: cầu thủ hay nhất loạt trận chung kết). Năm 2009, Jordan góp mặt vào đại sảnh danh vọng Hall of Fame sau những cống hiến to lớn cho bóng rổ trong sự nghiệp lừng lẫy. Theo Forbes, giá trị tài sản của Jordan lên đến hơn 1,5 tỷ bảng.