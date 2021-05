'Khủng long' bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy lại được mời sang Nhật Bản thi đấu

Ông Thái Bửu Lâm – Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An - đã xác nhận thông tin trên với phóng viên Báo Thanh Niên và cho biết thêm: "Nếu tình hình dịch Covid-19 không còn diễn biến phức tạp và hoàn tất các thủ tục còn lại, Thanh Thúy sẽ có mặt tại Nhật Bản để thi đấu cho Câu lạc bộ PFU trước tháng 8 năm nay. Nếu Câu lạc bộ PFU được vào top 4 của giải vô địch Nhật Bản 2021 – 2022 thì Thanh Thúy sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản thi đấu đến tháng 4.2022 để cùng đội tranh ngôi vô địch. Trường hợp đội không được vào top 4 thì chủ công số 1 của Việt Nam sẽ về nước sớm hơn. ".

Về phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Tổng thư ký Lê Trí Trường cho biết rất ủng hộ việc Thanh Thúy được Câu lạc bộ Bình Điền Long An cho phép đi thi đấu tại Nhật Bản và cũng sẽ làm việc trước một bước với đối tác để Thanh Thúy có mặt trong đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm thi đấu tại SEA Games vào cuối năm nay.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) đoạt giải VĐV tấn công xuất sắc nhất Cúp Hùng Vương 2021 Nhựt Quang

Được biết, cách đây 2 năm, chân dài bóng chuyền cao 1m 92 Trần Thị Thanh Thúy cũng đã được một CLB khác của Nhật Bản là Denso Airybees mời thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2019-2020. Tay đập của Long An đã cùng đồng đội thi đấu tốt để giúp cho đội Denso Airybees lọt vào top 4. Trong tháng 4 năm nay, đội trưởng của đội Bình Điền Long An cũng đã thi đấu xuất sắc để cùng đồng đội xếp nhì bảng B vòng 1 giải vô địch quốc gia Việt Nam 2021. Sau đó đội Bình Điền Long An còn đoạt chức vô địch giải Cúp Hùng Vương 2021 và cá nhân Trần Thị Thanh Thúy đoạt giải VĐV tấn công xuất sắc nhất giải này.