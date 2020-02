Kiếm thủ số 1 Đông Nam Á Vũ Thành An 'lủi thủi' một mình đến World Cup

Đã từng có mặt tại Thế vận hội Brazil 4 năm về trước nên Vũ Thành An đặt quyết tâm rất cao được quay lại đấu trường lớn nhất hành tinh diễn ra ở Tokyo-Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Theo quy định của Liên đoàn Đấu kiếm thế giới, sẽ chỉ 2 VĐV đứng nhất,nhì châu Á mới có suất đi Olympic mà để lọt vào top 2, hàng trăm VĐV sẽ phải “chiến đấu” ở các giải World Cup bắt đầu từ tháng 4 năm 2019. Tham dự càng nhiều lần, số điểm tích lũy càng cao và càng chạm đến cánh cửa dự Olympic.

Ở mỗi giải World Cup có khoảng 200 đến 210 “thí sinh” tham dự, nếu lọt vào vòng 1/64 sẽ được cộng 2 điểm, lọt vào vòng 1/32 được cộng 3 điểm và nếu lọt vào vòng 1/16 thì số điểm càng cao.

Vũ Thành An (bìa phải) đang đứng thứ 3 châu Á, muốn có vé đến Olympic, anh phải lọt vào top 2 Ảnh: Độc Lập

So với các đối thủ rất mạnh khác của châu lục (đã dự 6,7 giải World Cup), An mới chỉ có cơ hội dự 5 lần. Rất đáng tiếc có hai giải An không thể tham dự - một lần ở Ai Cập do quá sát với thời điểm thi đấu SEA Games 30 , một lần ở Canada vì không làm kịp visa. Nhưng nhờ tài năng, số điểm mà anh đang có khá cao – 31 điểm và hiện đang đứng thứ 3 châu Á. Kém VĐV Nhật Bản 1,75 điểm; hơn VĐV đứng thứ 3 châu Á người Kuwait 3,5 điểm và hơn VĐV người Kazackhstan 7,5 điểm. Những VĐV này đều là đối thủ của An tại World Cup đang diễn ra ở Ba Lan nên cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

Điều đáng nói nữa là với chỉ riêng Nhật Bản, An không chỉ đấu với 1 mà 3 VĐV khác đến từ nước này, tương tự phải đấu với 4 VĐV Kazackhstan, 4 VĐV Kuwait.

Vũ Thành An rất có duyên với nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều giải đấu quan trọng Ảnh: Facebook nhân vật

Chàng trai Hà Nội tuyên thệ Ảnh: Vy Khánh

Các quốc gia tham dự World Cup tại Ba Lan đều rất quyết tâm giành vé nên sự chuẩn bị của họ khiến chàng trai đến từ Đông Nam Á phải “lác mắt”. Ví dụ đội Ý đi tới 12 VĐV (dự ở một số nội dung khác nhau), Nhật có 8 VĐV, Hồng Kông có 6 VĐV. Mỗi đội có 2 HLV, chuyên gia, bác sỹ… Nói tóm lại rất hùng hậu. Còn Thành An thì sao? Anh vừa là HLV, vừa là bác sỹ, vừa là chuyên gia…tâm lý cho chính mình. Đấu pháp, chiến thuật như thế nào, tự An quyết định. Sở dĩ có chuyện “éo le” này vì chuyên gia nước ngoài của An chưa kịp sang Việt Nam để cùng anh dự World Cup.

VĐV sinh năm 1992 chia sẻ: “Cũng có chút suy nghĩ khi nhìn các đối thủ của mình hùng hậu quá. Nhưng dù thế nào cũng phải nỗ lực hết sức. Từ nay đến trước Olympic, còn hai giải World Cup nữa và tôi cố gắng có mặt ở top 2 châu Á. Nếu không được, Việt Nam vẫn còn cơ hội nữa nhưng rất khó khăn. Ngoài 2 suất chính, số VĐV còn lại của nội dung kiếm chém của cả châu Á sẽ thi đấu vòng play-off Olympic vào giữa tháng 4. Mỗi quốc gia chỉ được cử 1 người. Để tranh tấm vé cuối cùng”.