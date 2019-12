Làn gió mới bóng chuyền nữ Kinh Bắc-Bắc Ninh ở giải vô địch quốc gia

Ở ngày thi đấu thứ tư vòng bảng diễn ra hôm qua tại Long An, các cô gái Kinh Bắc-Bắc Ninh có chiến thắng bùng nổ 3-1 trước đương kim vô địch cũng là chủ nhà VTV Bình Điền Long An. Việc thiếu vắng tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy do thi đấu ở Nhật Bản cùng với việc đã sớm đoạt vé vào vòng chung kết khiến các cô gái Long An chơi chưa “hết tay”. Tuy nhiên phải đáng khen cho thầy trò HLV Phạm Văn Long với mạch toàn thắng tại giải.

Đinh Thị Thúy (phải) cùng Thanh Tuyền là 2 nhân tố nổi bật trong thành công của bóng chuyền nữ Kinh Bắc Nhựt Quang

Sự trở lại của chủ công Đinh Thị Thúy, libero Bùi Vũ Thanh Tuyền bên cạnh phụ công kỳ cựu Đinh Thị Trà Giang cùng với tài thao lược của HLV Phạm Văn Long giúp Kinh Bắc-Bắc Ninh lột xác hoàn toàn. Thi đấu máu lửa, đầy quyết tâm và tấn công hiệu quả, điều chỉnh hợp lý, Kinh Bắc-Bắc Ninh trở thành đối thủ đáng gờm với Thông tin LienVietPostBank ở bán kết diễn ra 18 giờ ngày 3.1.2020. Trận bán kết còn lại diễn ra 18 giờ ngày 2.1.2020 giữa VTV Bình Điền Long An gặp Ngân hàng Công thương.

Bóng chuyền nam TP.HCM rộng cửa đoạt ngôi đầu bảng D Dương Thu

Ở giải nam đã xác định 4 đội vào vòng chung kết ở Bạc Liêu là Sanest Khánh Hòa (nhất bảng C), Vật liệu xây dựng Bình Dương (nhì bảng C) cùng TP.HCM, Tràng An Ninh Bình (bảng D). Ở lượt áp chót ngày 28.12, Tràng An Ninh Bình bất ngờ thua 1-3 trước Thể Công nên đánh mất lợi thế trước TP.HCM (cùng điểm nhưng TP.HCM còn 1 trận chưa đấu). Chỉ cần thắng hoặc thua 2-3 trước Bến Tre ở lượt cuối, TP.HCM sẽ chiếm ngôi nhất bảng D, qua đó gặp đội dễ chơi Vật liệu xây dựng Bình Dương ở bán kết trong khi Tràng An Ninh Bình phải gặp Sanest Khánh Hòa.