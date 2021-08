Lê Quang Liêm vào chung kết giải Chessable Masters sau bán kết kịch tính

Vượt qua kỳ thủ hạng 5 thế giới Levon Aronian bằng loạt tie-break cân não, Lê Quang Liêm đoạt vé vào chung kết, chạm trán với kỳ thủ hạng 9 thế giới So Wesley (Mỹ). So Wesley là thần đồng cờ vua người Philippines sau đó nhập tịch, thi đấu cho Mỹ và từng vươn lên hạng 2 thế giới năm 2017. Quang Liêm nhiều lần chạm trán với So Wesley với kết quả thua nhiều hơn thắng. Lần tái đấu này, kỳ thủ số 1 Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng bởi đang đạt phong độ rất cao.