Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI ‘xóa sổ’ 34 cuộc đua trong năm 2021

Trong thông báo của UCI được trang Cyclingnews dẫn lại cho biết: “Tính đến cuối tuần này, quyết định hủy bỏ hoặc hoãn các giải đấu đã lên đến con số 34 cuộc đua.

Có một số cuộc đua bị hủy cũng không thể xếp lịch thi đấu lại trong năm 2022 vì đụng lịch đấu, trong khi số cuộc đua khác thì hoãn và chờ tình hình khả quan sẽ tổ chức lại ở một thời điểm khác trong năm 2021”.

Việc hủy nhiều giải đấu khiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của các giải đua thuộc UCI quản lý, bên cạnh đó cũng khiến các đội đua trong tình trạng bị thiệt hại nghiêm trọng vì phải đền bù với nhà tài trợ hoặc các nhà tài trợ lần lượt bỏ ra đi.

Trước thực trạng này, UCI vẫn đang nỗ lực tìm cơ hội cho các giải đua khác (khoảng 24 cuộc đua, theo trang Cyclingnews) được xếp lịch lại để tổ chức thi đấu trong năm 2021. Nhưng khả năng diễn ra hay không sẽ tuỳ thuộc vào diễn biến kiểm soát đại dịch Covid-19 hiện nay.

Cũng trong thông báo, UCI cho biết sẽ cố gắng đưa thời hạn quyết định cho các giải đua còn lại có diễn ra hay không vào cuối tháng 3 tới.

Các giải lớn như Tour de France chưa biết có bị hủy thi đấu hay không AFP

Hiện các cuộc đua bị hủy được trang Cyclingnews công bố là Cadel Evans Great Ocean Road của nam và nữ, Santos Tour Down Under, Race Torquay và Herald Sun Tour đều ở Úc, do hạn chế đi lại nên các đội đua không thể đến được.

Bên cạnh đó, các giải đua thuộc hệ thống UCI như Vuelta CV Feminas và Setmana Ciclista Valenciana, Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire, Tour Colombia, Vuelta a San Juan, Tour de Langkawi, Tour of Antalya, RideLondon Classique, Tour de Yorkshire, Volta Limburg, Volta a la Comunidad de Madrid , Taxc Pro Classic và Halle Ingooigem cũng đều bị hủy.

Nhưng một số giải khác của UCI bị hoãn chờ xếp lịch lại là Mallorca Challenge, Tour Oman, Saudi Tour, Tour de Rwanda, Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut, Volta a la Comunidad Valenciana, Vuelta Ciclista de la Region de Murcia….