Next Media hợp tác với Bundesliga: Hơn cả một giải đấu bóng đá…

Hai quốc gia bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1975, và ký quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10.2011 nhằm tăng cường giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Thỏa thuận mới đây giữa Next Media và Bundesliga là một điểm nhấn lớn trong hàng loạt hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Next Media cam kết nỗ lực hết sức để đưa giải đấu đến với đông đảo người hâm mộ bóng đá trên khắp Việt Nam. Đơn vị truyền thông này dự kiến sẽ phát sóng và phân phối bản quyền Bundesliga trên các kênh truyền hình miễn phí phủ sóng toàn quốc, các kênh truyền hình trả tiền chuyên biệt về thể thao và trên Facebook, Youtube, OTT... Điều đó đồng nghĩa, các CĐV trên dải đất hình chữ S không chỉ dễ dàng tận hưởng những trận cầu đỉnh cao của Bundesliga, mà còn tiếp cận gần hơn với nền văn hóa nước Đức.

Next Media cũng sẽ đóng vai trò cầu nối giữa LĐBĐ Việt Nam với LĐBĐ Đức và một số CLB lớn ở quốc gia này. Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media cũng nhấn mạnh về khả năng đưa một số đội bóng lớn của Đức sang Việt Nam để thi đấu giao hữu: “Chúng tôi mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ được nâng tầm, thông qua việc học hỏi những kinh nghiệm phát triển của bóng đá Đức trong những năm qua. Ngoài ra, chúng tôi đang làm việc để đưa một số CLB lớn của Đức sang Việt Nam giao hữu trong thời gian tới. Song song với việc đó, Next Media cũng sẽ mời các huyền thoại bóng đá Đức sang giao lưu với người hâm mộ Việt Nam”.

Không chỉ đưa nền bóng đá Đức tới gần hơn với khán giả Việt Nam, Next Media cũng cam kết mang lại cơ hội cho các cầu thủ trẻ nước nhà được sang châu Âu tập huấn. Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm: “Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi dự định đưa các đội tuyển trẻ của Việt Nam sang Đức để cọ xát, giao lưu. Ngoài ra, Next Media cũng đang lên kế hoạch ký hợp tác chiến lược với các CLB lớn ở Bundesliga và sẽ mở thêm các trung tâm đào tạo trẻ trong thời gian sắp tới”.

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức đã trải qua 45 năm hợp tác với nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Bóng đá sẽ là sân chơi chung tiếp theo của cả hai quốc gia. Với những cam kết kể trên từ Next Media, mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và CHLB Đức sẽ càng thêm gắn bó và bền chặt.