Nghịch lý điền kinh Việt Nam

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết điền kinh Việt Nam có cơ hội lớn tranh chấp suất chính thức tham dự Olympic Tokyo ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 m và nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật của Nguyễn Thị Oanh, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều giải đấu quốc tế bị hoãn hoặc diễn ra nhưng Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau không thể tham dự nên lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, cách tính chuẩn Olympic Tokyo cũng thay đổi so với các kỳ trước, ưu tiên cho các VĐV thi đấu nhiều giải, tích điểm xếp hạng nên cơ hội cho các VĐV Việt Nam cũng thấp do dự quá ít giải quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng đó là nghịch lý lớn của điền kinh khi chỉ nhắm mục tiêu ngắn là SEA Games trong khi bỏ qua việc tham dự các giải quốc tế lớn trong khu vực. Vì thế, điền kinh Việt Nam phải thay đổi chiến lược ở các năm tiếp theo, ưu tiên việc thi đấu quốc tế nhiều để tích điểm…