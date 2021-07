Nguyễn Thị Thanh Thủy giành suất dự Olympic Tokyo cho judo Việt Nam

Nữ võ sĩ người Trà Vinh đã giành chiếc vé cuối cùng trong 10 suất phụ của châu lục để đến Tokyo. Hành trình để Nguyễn Thị Thanh Thủy đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng cân dưới (-) 52kg tại Thế vận hội đã gặp nhiều trở ngại vì dịch Covid-19. Kể từ tháng 3.2020, do phần lớn các giải đấu quốc tế đều hủy hoặc hoãn, và việc di chuyển giữa các quốc gia cũng gặp nhiều hạn chế, nên Thủy không thể tham dự giải nào ở nước ngoài. Mới đây nhất là giải vô địch thế giới vừa diễn ra ở Hungary vào đầu tháng 6, các võ sĩ của Việt Nam cũng không thể góp mặt.

Và do không tham dự giải đấu quốc tế nào, đến khi kết thúc tính điểm vào cuối tháng 6 vừa qua, Thủy rơi xuống hạng 11. Tuy nhiên, do đoàn CHDCND Triều Tiên không tham dự Olympic vì lo ngại dịch Covid-19 nên VĐV Yu Sun Jon (hạng cân -48kg) của nước này, vốn đang xếp hạng 8 trong số các suất phụ của châu Á, cũng rút lui. Và Thủy được đôn lên 1 hạng, xếp thứ 10, giành vé đến Olympic. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu An, Trưởng Bộ môn Judo - Tổng cục TDTT, cho biết: “Hiện Nguyễn Thị Thanh Thủy và huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh của đội tuyển Judo Việt Nam đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, và đang nỗ lực chuẩn bị một cách tốt nhất cho giải đấu”.