Nhà vô địch Mỹ mở rộng sẽ nhận tiền thưởng thấp nhất kể từ năm 2012

Một năm sau khi đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trên toàn cầu khiến doanh thu bị giảm sút đáng kể, USTA đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ nâng tổng số tiền thưởng tại Mỹ mở rộng 2021 lên thành 57,5 triệu USD, nhiều hơn một chút so với 57,2 triệu USD vào năm 2019. Con số này của năm 2020 là 53,4 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thưởng của hai nhà vô địch đơn nam và nữ sẽ bị giảm đi 35% so với năm 2019.

Theo đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 2,5 triệu USD, giảm so với 3 triệu USD vào năm ngoái và 3,85 triệu USD của 2 năm trước. Đây là số tiền thấp nhất mà các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ Mỹ mở rộng nhận được từ năm 2012 đến nay. Khi đó, mỗi nhà vô địch đơn nhận 1,9 triệu USD.

Naomi Osaka sẽ bảo vệ chức vô địch đơn nữ của mình tại Mỹ mở rộng Reuters

Á quân đơn của Mỹ mở rộng năm nay sẽ nhận được 1,25 triệu USD, trong khi năm 2020 là 1,5 triệu USD và năm 2019 là 1,9 triệu USD. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2012 cho đến nay. Tuy nhiên, các tay vợt có thứ hạng thấp sẽ có lợi hơn khi tiền thưởng của 3 vòng đấu đầu tiên đều tăng lên.

Với những những tay vợt vào vòng chính tại Mỹ mở rộng sẽ nhận được 75.000 USD, tăng 23% so với 61.000 USD của năm 2020 và 29% so với 58.000 USD của năm 2019. Nếu vào đến vòng 2 thì các tay vợt sẽ có được 115.000 USD và vòng 3 sẽ là 180.000 USD. Số tiền thưởng này đều nhiều hơn so với 2 giải đấu gần đây và có lợi cho những tay vợt có thứ hạng thấp.

Djokovic hy vọng sẽ thu tóm cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm Reuters

Giải thích về sự thay đổi này, Giám đốc giải đấu Stacey Allaster cho biết: “Chúng tôi xác định việc phân bổ tiền thưởng theo từng vòng sau khi đã trao đổi thẳng thắn với các tay vợt và những người quản lý của ATP lẫn WTA. Những thay đổi này nhằm mang lại lợi ích tối đa cho tất cả các tay vợt tham dự Mỹ mở rộng trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của các VĐV”.