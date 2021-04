Niềm tự hào của thể thao An Giang

Trong đó, vận động viên 2 môn “mũi nhọn” của An Giang là xe đạp nữ và thể hình đã mang về rất nhiều thành tích cao cho tỉnh và quốc gia.

Đội Xe đạp nữ Tập đoàn Lộc Trời An Giang trong một cuộc đua xe đạp toàn quốc Ảnh NVCC

Xe đạp nữ An Giang nhiều năm không “đối thủ”

Đang cùng các học trò tích cực tập luyện cho chiến dịch “săn vàng” SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam vào cuối năm, HLV Ngô Quốc Tiến, HLV trưởng đội xe đạp nữ Việt Nam, đồng thời là HLV đội xe đạp nữ Tập đoàn Lộc Trời An Giang, chia sẻ: “Toàn đội đang nỗ lực cho mục tiêu mang vinh quang về cho đất nước ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Do có năng lực tốt nên có đến 5/8 thành viên đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam lần này thuộc biên chế của đội xe đạp nữ An Giang. Tôi rất tin tưởng vào thành tích các học trò của mình vào cuối năm nay”.

Trong thành phần đội xe đạp nữ Việt Nam, An Giang được gọi tập trung 5 cái tên nổi bật, gồm: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thu Mai và Lâm Thị Kim Ngân.

Không có gì phải khó hiểu khi danh sách gọi lên “ăn cơm tuyển” để chuẩn bị cho kỳ SEA Games lần này, xe đạp nữ An Giang có lực lượng áp đảo. Bởi các nữ cua rơ của An Giang nhiều năm liền thâu tóm hầu hết các danh hiệu cao quý của các giải đua xe đạp nữ lớn nhỏ trên toàn quốc.

Nổi bật là cua rơ Nguyễn Thị Thật từng nhiều lần đọat HCV SEA Games và châu lục. Với kinh nghiệm dày dặn của mình trong các giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời có thời gian dài xuất ngoại thi đấu cho câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp Lotto Soudal Ladies của Bỉ, Nguyễn Thị Thật vẫn là niềm hy vọng vàng số 1 của đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam sắp tới.

Cùng với Nguyễn Thị Thật, trong thời gian gần đây Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thu Mai và tay đua trẻ Lâm Thị Kim Ngân đã gặt hái nhiều thành công trong các giải xe đạp trong nước và quốc tế, hứa hẹn sẽ mang HCV về cho xe đạp Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

HLV Ngô Quốc Tiến cho biết: “Các em VĐV xe đạp nữ An Giang có được thành tích cao trong thời gian qua là do sự quan tâm của tỉnh An Giang và nhà tài trợ để các em tập luyện và thi đấu. Để có được thành công như hôm nay là do các em có tài năng bẩm sinh và sự khổ luyện tích cực theo hướng dẫn. Riêng về Nguyễn Thị Thật, em luôn là đầu tàu trong đội An Giang và tuyển Việt Nam. Bởi, ngoài tố chất phù hợp, em rất chuyên cần trong tập luyện và rất kinh nghiệm trong thi đấu. Tôi rất yên tâm khi có em trong đội hình”.

Cua rơ Nguyễn Thị Thật niềm hy vọng vàng của Việt Nam tại SEA Games 31 Ảnh NVCC

Thể hình khẳng định vị thế top đầu cả nước

Xác định môn thể hình có tiềm năng phát triển tại An Giang nên từ năm 2010 đến nay, tỉnh An Giang chọn thể hình là một trong những môn thể thao “mũi nhọn” để đầu tư nhằm mang thành tích về cho thể thao của tỉnh. Kết quả, không ngoài sự mong đợi lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ, bộ môn thể hình An Giang luôn nằm trong “top 3” cả nước trong thời gian gần đây (chỉ xếp sau TP.HCM và Bình Dương).

Ông Nguyễn Văn Hải, HLV trưởng đội tuyển thể hình Việt Nam, đồng thời HLV trưởng đội tuyển thể hình An Giang thông tin, đến nay đội tuyển thể hình An Giang có 16 VĐV khá mạnh, gồm nhiều cái tên nổi bật như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Đặng Thị Kim An, Nguyễn Thị Kim Cương… có thể cạnh tranh sòng phẳng với các địa phương có phong trào thể hình mạnh trên cả nước.

VĐV Đinh Kim Loan (giữa) tại giải Vô địch Thể hình quốc gia năm 2019 Ảnh NVCC -VĐV Phạm Văn Mách và Đinh Kim Loan đã đoạt rất nhiều HCV, chức vô địch thể hình quốc gia và quốc tế cho An Giang và Đội tuyển thể hình Việt Nam Ảnh NVCC

Trong thành phần triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam sắp tới, trong đội tuyển thể hình Việt Nam vinh dự góp mặt 4 người thuộc “biên chế” của đội thể hình An Giang, gồm: HLV Nguyễn Văn Hải giữ chức HLV trưởng và 3 vận động viên kỳ cựu là: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan và Trần Thị Cẩm Tú. Cả 3 VĐV này đều đọat rất nhiều chức vô địch quốc gia và giải đấu quốc tế nên nhiều khả năng sẽ giành HCV về cho Việt Nam.

HLV Nguyễn Văn Hải chia sẻ: “Bộ môn thể hình An Giang thời gian qua phát triển tốt là do các em rất đam mê và nỗ lực tập luyện để mang thành tích vinh quang cho màu cờ, sắc áo của quê hương An Giang nói riêng và quốc gia nói chung”.

Theo HLV Nguyễn Văn Hải, để có được thành tích tốt như thời gian qua các VĐV thể hình tỉnh An Giang đã phải khổ luyện mỗi ngày hơn 5 giờ và chế độ dinh dưỡng khắt khe. “Phải có người truyền lửa cho các em đam mê và phải giáo dục đào tạo các em rất kỹ. Bởi, đặc thù của môn thể hình phải theo chế độ dinh dưỡng rất khắt khe, ăn uống phải kiêng cữ. Bản thân các em phải biết từ bỏ mọi cám dỗ, ăn ngủ phải đúng và kèm theo tập luyện thì mới có thể trở thành vận động viên tài năng được”, HLV Hải nói.