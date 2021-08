Nữ VĐV người Belarus từ chối về nước khi bị trục xuất khỏi Olympic Tokyo

Timanovskaya đã qua đêm trong một khách sạn ở sân bay Haneda (Tokyo) sau khi tìm kiếm sự bảo vệ vào cuối ngày 31.7 với các quan chức Olympic 2020 để tránh lên máy bay, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) c ho biết. “IOC và ban tổ chức Tokyo 2020 địa phương đã nói chuyện trực tiếp với VĐV người Belarus Kristina Timanovskaya vào đêm qua. Cô ấy đảm bảo với chúng tôi rằng cảm thấy an toàn. Cô ấy đã qua đêm tại một khách sạn ở sân bay trong một môi trường đảm bảo an toàn", phát ngôn viên của IOC, Mark Adams ngày 1.8. cho biết.