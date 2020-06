Nữ VĐV skateboarding 11 tuổi, Sky Brown thoát chết ngoạn mục

Sky Brown bị rơi từ độ cao hơn 4,5 m vì trượt khỏi máng trượt với tốc độ cao, đập đầu xuống vật cứng dưới đất trong buổi tập luyện cuối tuần trước.

Tuy nhiên, may mắn cho nữ VĐV can trường mới 11 tuổi này là nhờ nón và đồ bảo hộ đã giúp tránh khỏi những chấn thương nghiêm trọng, mà theo tờ The Sun hoàn toàn có thể dẫn tới thiệt mạng.

Vụ tai nạn khiến Sky Brown bị ảnh hưởng xương sọ, gãy tay và cổ tay, phải dùng trực thăng cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện nữ VĐV trẻ nhất nước Anh dự Olympic này đã hồi phục và trong tình trạng ổn định.

Sky Brown thi đấu tại giải vô địch thế giới skateboarding năm 2019 Reuters

Sky Brown vừa đăng lại đoạn clip vụ tai nạn, và chia sẻ tin tức chấn thương của mình cho người hâm mộ trên tài khoản Instagram vừa mới đây, khiến nhiều người bất ngờ và bị sốc khi hay tin.

Cũng theo Sky Brown: “Thật không hay khi bị tai nạn rất nghiêm trọng. Nhưng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, mọi chuyện đã qua và tôi hiện rất ổn. Tôi đã hồi phục 100%, đừng lo lắng, tôi sẽ sớm trở lại tập luyện và sẽ có mặt thi đấu ở Olympic vào năm 2021”.

Sky Brown được xem là VĐV tài năng môn skateboarding (trượt ván), sinh ra ở Nhật Bản, có mẹ là người Nhật Bản và bố là người Anh.