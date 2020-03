Olympic 2020 chuẩn bị hoãn nhưng chứng khoán Nhật Bản… tăng

Theo Reuters, các mã chứng khoán của các công ty Nhật Bản có liên quan đến Olympic 2020 bất ngờ tăng sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tuyên bố đang tính đến phương án trì hoãn sự kiện nhưng nhấn mạnh không có kế hoạch hủy bỏ. Theo đó, cổ phiếu của công ty du lịch H.I.S. Co Ltd và Tập đoàn âm thanh - hình ảnh Hibino đều tăng 10%, trong khi Dentsu Group (chuyên về quảng cáo) và nhà sản xuất trang phục thể thao Asics Corp đều tăng 5%.