Tay đua Pháp Loic Desriac gây ‘náo loạn’ ở Cúp truyền hình

Cú tăng tốc lúc đổ đèo Phượng Hoàng giúp Loic Desriac đào thoát thành công khỏi tốp áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) lẫn ứng viên sáng giá Javier (TP.HCM) tạo nên sóng gió trên đường đua Cúp truyền hình.

Loic Desriac có ngày thi đấu ấn tượng Khả Hòa

Khi Loic Javier gia nhập được tốp đi đầu, anh được các đồng đội trẻ Ynghua Đồng Nai hợp lực tăng tốc. Ở phía sau, các tay đua Đồng Tháp ráp máy đuổi theo nhưng vẫn không tài nào bắt kịp. Nếu duy trì khoảng gần 3 phút này, Loic Desriac sẽ đánh chiếm thành công áo vàng.

Các tay đua Đồng Tháp ra sức bảo vệ áo vàng cho Tấn Hoài Khả Hòa

Nắm bắt tình hình trên, HLV Đỗ Thành Đạt yêu cầu các học trò đội TP.HCM lên kéo tốp áo vàng đuổi theo Loic Desriac nhằm giữ vị thế cho Javier để anh “đánh” áo vàng ở các chặng quan trọng sắp tới. Các tay đua TP.HCM đã thành công khi rượt đuổi kịp tốp đầu có Loic Desriac cũng góp phần giúp Tấn Hoài vẫn giữ được áo vàng.

TP.HCM rượt theo Loic Desriac nhằm bảo vệ chủ lực Javier, nhờ đó Tấn Hoài bảo vệ được áo vàng Khả Hòa

Khi thế trận giữa các đội mạnh cân bằng, nhóm tay đua không tranh chấp thứ hạnh chung cuộc thoát đi thành công về đích. Tay đua Tống Thanh Tuyền (Quân đội) xuất sắc giành ngôi thắng chặng tại TP. Nha Trang. Đáng khen cho nỗ lực tạo đột biến của Loic Desriac lẫn sự nhạy bén chiến thuật của đội TP.HCM. Tiếc là ở đích đến, một số tay đua đội TP.HCM, Đồng Nai thiếu kiềm chế, suýt lao vào ẩu đả do những mâu thuẫn trên đường đua, rất may Ban tổ chức kịp thời can ngăn, cảnh cáo. Danh hiệu áo vàng, áo xanh sau 12 chặng vẫn thuộc về Tấn Hoài. Áo chấm đỏ trong tay Javier, áo trắng của Nguyễn Văn Bình.

Tống Thanh Tuyền (phải) giành chiến thắng chặng Khả Hòa

Ngày mai (1.6), đoàn đua nghỉ ngơi trước khi bước vào chặng đồng đội tính giờ hứa hẹn nhiều biến động trên bảng xếp hạng Cúp truyền hình.