Thanh Thúy vọp bẻ, Bình Điền Long An vẫn giành ngôi vô địch bóng chuyền nữ

Ngay từ hiệp đầu, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã chỉ đạo học trò của mình tìm cách phát bóng tốt để phá nát bước chuyền 1 của Hóa chất Đức Giang, gây áp đảo và hạn chế tấn công trực diện của đối thủ. Thực tế điều này đã được hầu hết VĐV của Bình Điền Long An làm rất tốt làm cho 2 mũi đánh nhanh của đối thủ là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến gần như bị "đói bóng". Cụ thể, có thời điểm phụ công Đào Thị Nhung phát bóng ở điểm dẫn 18/14 đã gây khó cho hàng sau Hóa chất Đức Giang, tạo điều kiện cho các đồng đội trẻ của mình được ghi điểm liên tục để dẫn tiếp 22/14 (hơn đối thủ 8 điểm) và thắng nhanh hiệp đầu 25/17. Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Hà khó khăn lắm mới thắng lại hiệp 2 với tỉ số 25/23 nhưng Bình Điền Long An lại thắng thêm hiệp 3 dễ dàng 25/16 để dẫn trước 2-1.

Đào Thị Nhung phát bóng tốt giúp đội Bình Điền Long An chiến thắng Nhựt Quang

Sang hiệp 4, khi Bình Điền Long An đang dẫn 10/7 thì Trần Thị Thanh Thúy tấn công ở vị trí số 4 thành công và ghi điểm để đội mình dẫn tiếp 11/7. Thế nhưng ngay sau đó, chủ công đội trưởng của Bình Điền Long An đau đớn ngã quỵ vì vọp bẻ, phải rời sân để bác sĩ săn sóc ngay trong khu vực thi đấu. Rất tiếc cho đội bóng Hà Nội khi không tận dụng được cơ hội đến bất ngờ này để ghi điểm rút ngắn chênh lệch điểm số, thậm chí là có thể lấy đà vượt lên.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy bị vọp bẻ Nhựt Quang

Sau khi hồi phục, ở điểm 19/14 mà Bình Điền Long An đang dẫn, Thanh Thúy được trở lại sân đấu. Sự có mặt của Thanh Thúy lúc đó không chỉ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tấn công của mình mà quan trọng hơn còn làm cho tinh thần của tất cả đồng đội lên cao. Tất cả đã "chiến đấu" hết mình để tiếp tục nâng tỷ số lên 20/16, 24/19 và sau đó phụ công Tuyết Hoa xuất sắc ghi điểm cuối cùng để kết thúc hiệp 4 ở tỷ số 25/19. Chung cuộc đội Bình Điền Long An thắng 3-1 giành ngôi vô địch nữ Cúp Hùng Vương năm nay rất xứng đáng.

Đội Bình Điền Long An được nhận 510 triệu đồng "thưởng nóng" Nhựt Quang

Trận chung kết trên chính là cuộc tái đấu cách đây 8 ngày giữa 2 đội Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang từng thi đấu ở bảng B vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Ở trận đấu đó, Bình Điền Long An tuy chỉ khiêm tốn xếp hạng 6 giải vô địch quốc gia năm 2020 đã bất ngờ thắng kịch tính 3-2 trước á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang. Như vậy, kể cả trận thắng bán kết loại đương kim vô địch nữ quốc gia BTL Thông tin – FLC và trận thắng hạng 3 quốc gia Kinh Bắc Bắc Ninh ngày 14.4 ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay, chỉ trong vòng 8 ngày đội Bình Điền Long An đã thắng tất cả các đội bóng thuộc top 3 quốc gia.

Đội Thể Công đoạt hạng 3 Cúp Hùng Vương Nhựt Quang

Trước trận chung kết nữ, đội nam Thể Công đã có trận thắng 3-0 (25/22, 25/17, 25/20) trước đội Hà Tĩnh để giành giải 3 của giải bóng chuyền tranh Cúp Hùng Vương năm nay.

Trong ngày cuối của Cúp Hùng Vương hôm nay 21.4 sẽ có trận tranh hạng 3 nữ giữa đội BTL Thông tin – FLC và Ninh Bình lúc 19 giờ cùng trận chung kết nam giữa đội Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình lúc 21 giờ.