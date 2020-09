Thể thao Việt Nam khó giành đủ 20 suất dự Olympic

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, cho hay với nhiều môn khác, việc giành vé trở nên cực kỳ khó khăn vì kế hoạch chuẩn bị đã bị thay đổi hoàn toàn. Từng đoạt vé dự 3 kỳ Olympic, đội tuyển đua thuyền rowing hướng chỉ tiêu giành vé Olympic 2020 vào nội dung đơn nữ thuyền nhẹ của Phạm Thị Huệ và đôi nữ Tạ Thanh Huyền - Hồ Thị Lý. Tuy nhiên, các cuộc thi vòng loại đã bị tạm ngưng và chưa biết bao giờ tái khởi động nên các VĐV phải chờ đợi trong mòn mỏi.

Đối với những VĐV Việt Nam đã giành vé dự Thế vận hội vào mùa hè sang năm, lãnh đạo ngành và lãnh đạo bộ môn cũng không dám đặt ra chỉ tiêu huy chương. Lý do quan trọng đầu tiên là năng lực VĐV so với thế giới còn một khoảng cách khá xa. Theo bảng xếp hạng của bơi lội thế giới, Huy Hoàng đang đứng thứ 20 nội dung 1.500 m nam và đứng thứ 29 nội dung 800 m tự do nam. Vì Hoàng đạt chuẩn A cả 2 nội dung này nên anh được quyền thi đấu cả hai nội dung ở Olympic. Tuy nhiên, việc có mặt trong top 8 ở vòng loại để lọt vào vòng chung kết nội dung 1.500 m sở trường là cực kỳ khó khăn. Hiện tại, Ánh Viên đã đạt chuẩn B dự Olympic nội dung 800 m tự do nữ nhưng nếu muốn chắc suất có vé đến Thế vận hội, Ánh Viên phải đạt chuẩn A. Mà thời điểm này, mọi giải đấu vòng loại đều bị ngưng trệ nên Ánh Viên cũng phải chờ.