Võ sĩ gốc Việt Đạt Nguyễn tranh tài tại sự kiện boxing tay trần BKFC 16

Các trận đấu tại sự kiện BKFC 16: KnuckleMania.

Paige VanZant (126) vs. Britain Hart (124.4)

Johnny Bedford (133.7) vs. Dat Nguyen (134)

Chris Leben (204.6) vs. Quentin Henry (205.5)

Martin Brown (155.4) vs. Zach Zane (155.5)

Lorenzo Hunt (206.8) vs. Robert Morrow (204.4)

John Chalbeck (144.7) vs. Greg Bono (144.5)

Haim Gozali (204) vs. John McCallister (201.8)

Charisa Sigala (122.7) vs. Taylor Starling (125.6)

Chris Jensen (262.7) vs. Dillion Cleckler (248)

Travis Thompson (135.4) vs. David Morgan (135.9)

Brandon Lambert (137) vs. Jarod Grant (134.6)

Drew Lipton (183.6) vs. Jeff Bailey (186.9)