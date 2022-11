Thêm cơ hội học tập cho HSSV với Trường New Zealand

Hợp tác đào tạo nghề kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn

Lần lượt vào 2 ngày 29 - 30/10 mới đây, tại Triển lãm Giáo dục New Zealand đã diễn ra buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác về liên kết đào tạo nghề và học tập kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm giữa Skills Consulting Group, New Zealand với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (HHT) và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế (FSC). Trong bối cảnh nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao không ngừng tăng lên, việc hợp tác đào tạo giáo dục sẽ tạo ra nguồn lao động chất lượng đáp ứng yêu cầu về kỹ năng và chuyên môn cho cả hai nước.

Theo đó, Skills Consulting Group sẽ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên nhằm phát triển các chương trình đào tạo nghề tại Việt Nam. Trong đó, bao gồm cung cấp giáo trình và các tiêu chuẩn kỹ năng nghề của những ngành nghề công nghệ mới (điện, điện tử, tự động hóa, thang cuốn và thang máy, v.v..) mà các đơn vị giáo dục mong muốn tổ chức đào tạo. Sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ đưa sinh viên có nhu cầu sang New Zealand để tiếp tục đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề và giới thiệu việc làm tại New Zealand.

Đại diện Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho biết các sinh viên theo học các nghề này sau khi tốt nghiệp, nếu có chứng chỉ Tiếng Anh 5.5 IELTS có thể sang New Zealand tiếp tục học thêm sáu tháng đến một năm tại doanh nghiệp để đủ điều kiện thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề. Sau khi có chứng chỉ, các em được đi làm với mức lương thông thường trên 3.000 USD/tháng.

Liên kết giáo dục tạo bước đệm cho người trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu

Cũng trong đầu tháng 11, Lễ ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Tập đoàn IGC và Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education of New Zealand - ENZ) đã diễn ra tại trụ sở Tập đoàn IGC nhằm tăng cường các hoạt động kết nối, chia sẻ sáng kiến giáo dục và cùng phát triển năng lực học sinh, giáo viên Việt Nam và New Zealand.





Kể từ năm 2018, Tập đoàn IGC và ENZ đã đồng hành trong nhiều hoạt động học thuật và kỹ năng cho học sinh như Chương trình Chứng chỉ Năng lực toàn cầu, Tìm hiểu Văn hóa Maori, Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand… Được biết, trước đây, phía IGC đã ký kết hợp tác với 6 trường học vùng Manawatu, New Zealand nhằm đa dạng hóa cơ hội và chương trình học tập, thực hành cho học sinh, giáo viên.

Cùng ngày, ENZ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường ĐH Tôn Đức Thắng nhằm tạo sự gắn kết giữa hai bên, đồng thời xúc tiến và đẩy mạnh các dự án sắp tới giữa các tổ chức giáo dục New Zealand với ĐH Tôn Đức Thắng. Theo bản ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, tổ chức các buổi hội thảo học thuật cũng như các hoạt động văn hóa giáo dục khác. Các trường đại học New Zealand cũng mong muốn hợp tác với trường ĐH Tôn Đức Thắng để triển khai các chương trình liên thông và liên kết.

Việc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác giáo dục cộng thêm New Zealand chính thức mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế từ tháng 8/2022 hứa hẹn sẽ khởi động lại mạnh mẽ những hoạt động trao đổi giáo dục song phương giữa hai quốc gia.