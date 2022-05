Thêm đường kết nối từ TP Thủ Đức tới cầu Thủ Thiêm 2

Hôm qua (17.5), Giám đốc Sở GTVT TP. HCM Trần Quang Lâm chủ trì cuộc họp cùng các sở ngành, đơn vị liên quan bàn về phương án kết nối đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức.

Đường Vũ Tông Phan (Đông Tây 1), đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường số 24 có chiều dài toàn tuyến 875m, rộng 32m do Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm (công ty Thủ Thiêm) làm chủ đầu tư. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm hướng lưu thông cho người dân tại phường An Phú (TP Thủ Đức) lưu thông về cầu Thủ Thiêm 2, giảm áp lực giao thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội và điểm quay đầu xe trước Tòa nhà Cantavil trên Xa lộ Hà Nội.

Theo đại diện chủ đầu tư, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông cho khu vực TP Thủ Đức, công ty Thủ Thiêm thống nhất mở đường Vũ Tông Phan, kết nối giao thông với đường Nguyễn Hoàng. Đồng thời, kiến nghị sẽ thực hiện việc thảm bê tông nhựa mặt đường Vũ Tông Phan ở các đoạn đường đã thi công để kết nối giao thông với đường Nguyễn Hoàng. Do hiện nay dự án tổng thể chưa được thực hiện hoàn chỉnh, chủ đầu tư dự án không có kinh phí để duy trì công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đường trên.

Bên cạnh đó, Công ty Thủ Thiêm kiến nghị Sở GTVT, UBND TP Thủ Đức nghiên cứu tiếp nhận tạm phần mặt đường Vũ Tông Phan đã được thảm bê tông nhựa và thực hiện công tác duy tu cho đến khi công ty Thủ Thiêm thực hiện hoàn chỉnh dự án, bàn giao hạ tầng dự án cho các đơn vị quản lý.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT cho biết khu vực này tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn, do đó cần xử lý và triển khai cho đồng bộ, nghiên cứu tổ chức giao thông cho phù hợp.





Giám đốc Sở GTVT đề nghị UBND TP Thủ Đức chủ trì rà soát, đánh giá quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị phát triển phường An Phú so với thiết kế được duyệt. Trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật khu vực không đáp ứng, đề nghị UBND TP Thủ Đức kiến nghị UBND TP.HCM tạm thời không chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án thành phần trong Khu đô thị phát triển phường An Phú, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Song song, chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng và bàn giao để Chủ đầu tư triển khai thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Liên quan đến tuyến đường trên, ông Trần Quang Lâm cũng đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành trong quý 2.

Về phương án kết nối giao thông công cộng, lãnh đạo Sở đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nghiên cứu tổ chức kết nối các tuyến xe buýt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực đi lại dễ dàng, thuận tiện trong Khu đô thị phát triển phường An Phú, đảm bảo kết nối thuận tiện với hệ thống nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên khi đưa vào khai thác.